Tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: 6 yaralı!

İstanbul'da, Bağcılar- Kabataş seferini yapan tramvay, Haseki durağında yolun karşısına geçmekte olan İETT otobüsü ile çarpıştı.
KAZADA 6 YOLCU YARALANDI
İHA'da yer alan habere göre kazada otobüste bulunan 6 yolcu hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi.
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralı yolcular, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili inceleme başlattı.
TRAMVAY SEFERLERİ DURDURULDU
Kaza nedeniyle tramvay seferleri de durduruldu. Birçok yolcu, tramvay yolunda yürüyerek iş yerlerine gitmeye çalıştı. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.
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