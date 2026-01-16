Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Son dakika transfer haberi - Eyüpspor Angel Torres'i transfer etti - Futbol Haberleri

        Eyüpspor Angel Torres'i transfer etti

        Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Dinamo Kiev'den Kolombiyalı kanat oyuncusu Angel Torres'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Giriş: 16.01.2026 - 16:42 Güncelleme: 16.01.2026 - 16:42
        Eyüpspor'a Kolombiyalı kanat!
        Eyüpspor, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de forma giyen Kolombiyalı futbolcu Angel Torres'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Eflatun-sarılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Eyüpsporumuz, Dinamo Kiev Kulübü'nden kanat oyuncusu Angel Torres'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Yeni transferimiz Angel Torres'e Semt-i Mukaddes'e hoş geldin diyor; eflatun-sarılı formamız ile başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.

