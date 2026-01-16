3 ay önce işe girdiği kuyumcuyu soyup paraları otelde harcadılar

İstanbul Kuyumcukent'te bulunan bir kuyumcuda, 3 ay önce işe giren 20 yaşındaki E.A., kasadan 18 milyon lira değerinde dolar ve euro değerinde para alarak kayıplara karıştı. İşyeri sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, incelenen kamera görüntülerinden şüpheliyi ve 6 arkadaşını tespit ederek gözaltına aldı. Şüphelilerin, paranın bir kısmını Sultangazi'de bir otelde eskortlarla eğlenerek harcadıkları öğrenildi. Kendilerine lüks cep telefonları alan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.