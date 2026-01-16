Eyüpspor Angel Torres'i transfer etti
Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Dinamo Kiev'den Kolombiyalı kanat oyuncusu Angel Torres'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Eyüpspor, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de forma giyen Kolombiyalı futbolcu Angel Torres'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Eflatun-sarılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Eyüpsporumuz, Dinamo Kiev Kulübü'nden kanat oyuncusu Angel Torres'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Yeni transferimiz Angel Torres'e Semt-i Mukaddes'e hoş geldin diyor; eflatun-sarılı formamız ile başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.