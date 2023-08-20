Real Madrid'in Mbappe teklifi belli oldu!
İspanyol devi Real Madrid, Kylian Mbappe için yeniden harekete geçti. Fransız yıldızı bu yaz kadrosuna katmak isteyen eflatun-beyazlıların Paris Saint-Germain'e (PSG) dudak uçuklatan bir teklifte bulunacağı iddia edildi.
Paris Saint Germain'de (PSG) kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilerek yeniden takıma dönen ve ilk maçında penaltıdan fileleri havalandıran Kylian Mbappe, çok istediği Real Madrid'e bu yaz transfer olacak gibi görünüyor.
İspanya La Liga'da yeni sezona ikide ikiyle başlayan Real Madrid bu yaz transfer döneminde Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmak istiyor.
Bild'de yer alan habere göre Real Madrid'in Fransız yıldız için PSG'ye 120 milyon euro önereceği ve transfer döneminin kapanacağı 1 Eylül'den önce anlaşmayı tamamlamak istediği belirtildi.
Paris ekibiyle kontratı gelecek yaz sona erecek Mbappe, PSG'nin yeni kontrat teklifini reddetmiş ve kontratı sona erdikten sonra takımdan ayrılacağını açıklamıştı.
PSG, Al-Hilal'in Mbappe için yaptığı 259 milyon sterlinlik teklifi kabul etmiş ancak yıldız oyuncu Suudi Arabistan ekibiyle görüşmeyi reddetmişti.
Kulübüyle kriz yaşayan 24 yaşındaki hücum oyuncusu, Paris Saint Germain'in yeni sezon öncesindeki Japonya'da kampına alınmamıştı.