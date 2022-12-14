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Son dakika transfer haberleri - Ronaldo'ya yeni talip

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr ile adı anılan Cristiano Ronaldo için yeni bir iddia ortaya atıldı. Katar ekibi, Al-Sadd'ın Portekizli yıldızı kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu iddia edildi. İşte detaylar

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  • Ronaldo'ya yeni talip! - Son dakika transfer spor haberleri

    Manchester United ile yolları ayrılan Cristiano Ronaldo'nun yeni durağının neresi olacağı dünya basını tarafından merak konusu.
  • Ronaldo'ya yeni talip! - Son dakika transfer spor haberleri

    Portekizli yıldız için son iddia ise İspanyol AS gazetesinden geldi. 
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  • Ronaldo'ya yeni talip! - Son dakika transfer spor haberleri

    Geçtiğimiz günlerde Marca gazetesi de Ronaldo'nun Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımı ile yıllık 200 milyon eurodan 2,5 yıllık sözleşme imzalamaya yakın olduğuna yer vermişti.

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