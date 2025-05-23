ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir esir takasının tamamlandığını söyledi.

Trump Truth Social'da yaptığı paylaşımda, "Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir mahkum takası tamamlandı. Kısa süre içinde yürürlüğe girecek. Bu müzakereden dolayı her iki tarafı da tebrik ediyorum. Bu büyük bir şeye yol açabilir mi???" dedi.

Ukrayna askeri istihbaratından bir yetkili, Ukrayna'nın yaklaşan büyük bir takasa hazırlık olarak Rusya'ya 1000 savaş esirinin listesini sunduğunu belirtmişti.

Bu ayın başlarında İstanbul'da Rusya ve Ukrayna arasında üç yıldan uzun bir süredir yapılan ilk doğrudan görüşmelerde böyle bir takasın gerçekleştirilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştı.

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