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        Haberler Dünya Son dakika: Trump hakim karşısında

        Trump hakim karşısında

        ABD'yi dolandırmaya yönelik komployla suçlanan eski ABD Başkanı Donald Trump mahkemeye çıktı. Eski Başkan suçlamaları reddetti. Bu dava, Trump'ın şimdiye kadar karşı karşıya olduğu en ciddi dava olarak öne çıkıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2023 - 23:10
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        Trump hakim karşısında
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        ABD'de 2020 başkanlık seçimi sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimi iddiasıyla yürütülen "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmaları kapsamında suçlamalar yöneltilen eski ABD Başkanı Donald Trump, bugün başkent Washington DC'deki bir federal mahkemede hakim karşısına çıkmak üzere adliye binasına geldi.

        Şimdiye kadar aleyhinde açılan en ciddi dava ile karşı karşıya olan Trump; 'ABD'yi dolandırmaya yönelik komplo', 'resmi süreci engellemeye yönelik komplo' ve 'ABD vatandaşlarının haklarına karşı komplo' ile suçlanıyor.

        Saat TSİ 22.30 sularında adliye binasına giriş yapan Trump'ın gözaltı uygulaması gereği parmak izi alındı ancak rutin bir prosedür olan sabıka fotoğrafı çekilmedi.

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        Mahkemede hakim karşısına çıkan Trump, tüm suçlamaları reddetti.

        Trump kendisine yöneltilen suçlamaları 'saçmalık' olarak niteleyerek reddetti.

        DİĞER DAVALAR NE? SUÇLU BULUNURSA NE OLACAK?

        Trump hakkında hali hazırda açılmış iki dava daha var; biri gizli belgeleri yanlış yönetmek, diğeri de porno yıldızı Stormy Daniels'a yapılan sus payı ödemesini örtmek için iş kayıtlarında sahtecilik yapmak.

        Başkanlık dönemindeki eylemleriyle ilgili ilk defa suçlanan Trump, ciddi bir dava ile karşı karşıya.

        Ancak bu davaların hiçbiri, Trump'ın 2024 Seçimleri'nde Başkan seçilmesine engel değil. Hatta Trump suçlu bulunsa bile Başkan seçilip kendini affedebilir. Fakat bu konuda bir emsal olmadığı için Yüksek Mahkeme'nin kararı da belirleyici bir faktör olarak öne çıkıyor.

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