ABD Başkanı Trump Twitter üzerinden bir Kaşıkçı açıklaması daha yaptı. Trump, "Pompeo'ya Suudi Konsolosluğu'ndaki olayla ilgili ne video ne de ses kaydı verilmedi" dedi.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 19, 2018

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölmüş olabileceği hakkında "Bana kesinlikle öyle geliyor. Bu çok üzücü. Kaşıkçı öldürülmüşse bunun ağır sonuçları olacak" açıklamasını yapmıştı.

Trump, "Eğer çok büyük bir mucize olmazsa onun (Kaşıkçı'nın) öldüğünü kabul ediyorum. Bu, gelen tüm istihbaratlara dayanıyor." ifadesini kullanmıştı.

KAŞIKÇI OLAYI

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde iki uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

Gazeteci Kaşıkçı'nın Suudi Başkonsolosluğunda kaybolmasının ardından, Suudi Arabistan'a yönelik tepkiler sürüyor.

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