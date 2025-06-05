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        Haberler Dünya Son dakika: Trump ve Çin lideri Xi telefonda görüştü | Dış Haberler

        Trump ve Çin lideri Xi telefonda görüştü

        ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi telefonda görüştü. Çin tarafı görüşme teklifinin Trump'tan geldiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 15:58 Güncelleme: 05.06.2025 - 16:06
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        Trump ve Çin lideri Xi telefonda görüştü
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        ABD Başkanı Donald Trump ve Çinli mevkidaşı Xi Jinping, küresel ticareti sarsan gümrük vergileri konusunda iki ülke arasında tıkanan müzakerelerin ortasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Bugün yapılan görüşme, Trump'ın Xi ile bir anlaşmaya varmanın zor olduğunu söylemesinin ardından geldi.

        Trump dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çin Devlet Başkanı XI'yi severim, her zaman sevdim ve her zaman seveceğim, ancak kendisi ÇOK KATI VE ANLAŞMA YAPMASI SON DERECE ZOR!!!" demişti.

        Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki ticaret müzakereleri, 12 Mayıs'ta her iki ülke arasında görüşmelerin yapılabilmesi için gümrük vergisi oranlarının düşürülmesi konusunda varılan anlaşmadan kısa bir süre sonra durmuştu.

        Ayrıntılar geliyor...

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