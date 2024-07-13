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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: TSK, PKK terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde mühimmat deposuna dönüştürdüğü yerleri imha ediyor

        TSK, PKK terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde mühimmat deposuna dönüştürdüğü yerleri imha ediyor

        TSK, terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'taki mühimmat depolarını imha ediyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yapılan operasyonlar hakkında bilgi verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 10:57 Güncelleme: 13.07.2024 - 10:57
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        Teröristlerin depoları imha ediliyor
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde mühimmat deposuna dönüştürdüğü yerlerin dikkatli şekilde imha edildiğini bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki onlarca köyü işgal eden, köyleri ateşe veren ve sivil halkın hayatını hiçe sayarak köy merkezlerinde mühimmat depoları oluşturan ve bunları havaya uçuran terör örgütü PKK'nın, insanlık dışı hareket etmeyi sürdürdüğü kaydedildi.

        Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü başarılı operasyonlar karşısında tutunamayacağını anlayan bölücü terör örgütünün, Metina ve Gapnerk Dağı arasında kalan bölgede bulunan köylerdeki mabetlerin yakınında mühimmat depoları oluşturduğu ifade edilen açıklamada, Dergele köyündeki caminin her iki tarafında mühimmat depolarının daha önce tespit edildiği ve terör örgütünün bu depoları havaya uçurduğu belirtildi.

        Miska köyündeki kilise çevresinde de bu tür mühimmat depolarının tespit edildiği bildirilen açıklamada, kilisenin yakınında bulunan bir evde de tonlarca patlayıcı madde, mühimmat ve silahın depolandığı ve Mehmetçiğin müdahalesine engel olmak maksadıyla bu malzemenin tuzaklandığı ifade edildi.

        Mühimmat deposuna çevrilen kilisenin yakınındaki evin durumu hakkında yerel yönetim ve Peşmergenin bilgilendirildiği aktarılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bölge halkının güvenliğini sağlamak amacıyla mühimmat deposuna dönüştürülen bu tür yerleri dikkatli şekilde müdahale ederek imha ettiği bildirildi.

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