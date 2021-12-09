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Haberler Otomobil Son dakika: TŞOF'tan taşıma ücretlerine zam talebi
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Apaydın: Akaryakıt zamları taşıma ücretlerine yansıtılmalı

Şoför esnafının akaryakıt zamlarına karşı ayakta kalabilmesi için taşıma ücretlerine de zam yapılması gerektiğini belirten TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, “Şoför esnafımız artık akaryakıta gelen zamlara karşı ayakta duramıyor ve kontak kapatma noktasına geldi. Vatandaşları mağdur etmemek ve taşıma faaliyetlerinin kesintisiz sürmesi için akaryakıta gelen zamların taşıma ücretlerine yansıtılması artık kaçınılmaz oldu” dedi

Son dakika: TŞOF'tan taşıma ücretlerine zam talebi
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Servisçi esnafının akaryakıta gelen zamlar karşısında çok zorlandığını hatırlatan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Taşımalı eğitim kapsamında taşımacılık yapan servisçi esnafımızın sözleşmeleri her yıl Haziran’da yapılıyor. Dolayısıyla maliyet tespitinde de o tarihlerdeki akaryakıt fiyatları dikkate alınıyor. Örneğin Haziran ayında sözleşmeler yapılırken motorin ortalama 7,43 TL iken 9 Aralık itibariyle 10,41 TL’ye çıkarak yüzde 40 oranında bir artış söz konusu. Pandemi döneminde 1,5 yıl hiç çalışmayan servisçi esnafımız okulların açılmasını dört gözle beklerken şimdi de artan maliyetler ve artan akaryakıt fiyatları karşısında zorlanıyor. Servisçi esnafının taşıma hizmetini yapabilmesi, ayakta kalabilmesi için akaryakıttaki artış farkının güncel taşıma ücretlerine yansıtılmalı” şeklinde belirtti.


“ŞOFÖR ESNAFIMIZ AKARYAKIT ZAMLARINA KARŞI ZORLANIYOR”

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın taşıma ücretlerine yansıtılarak şoför esnafının korunması gerektiğini belirten Apaydın, “Akaryakıta karşı ayakta durmakta zorlanan kesim yalnızca servisçilerimiz değil. Şehir içinde taşıma faaliyetinde bulunan taksi, dolmuş, minibüs ve özel halk otobüsü ile yolcu taşıyan esnafımız da akaryakıta gelen zamlardan dolayı ciddi şekilde zarar görüyor. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında motorin ortalama 6,60 TL iken 9 Aralık itibariyle 10 TL’nin üzerine çıktı. Tüm kazancı en önemli giderlerinden biri olan akaryakıta giderek eriyen şoför esnafımız kontak kapatmak değil çalışmaya devam etmek istiyor. Kazancından kendisine neredeyse pay kalmayan bu şoför esnafımızı akaryakıttaki artışa karşı korumak için akaryakıt fiyatlarındaki farkın taşıma ücretlerine yansıtılması gerekiyor” diye konuştu.

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