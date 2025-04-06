DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Bir demokratikleşme paketi üzerinde çalışılsın istiyoruz. Bunun için de atılacak somut adımlar bellidir, ortadadır. Bizler barışın olması ve bu ülkeye demokrasinin gelmesi için zaten çok bedel ödemiş bir partiyiz. Şimdiden sonra en ağır bedelleri de vermeye, ödemeye hazırız" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, parti genel merkezinde düzenlenen il eş başkanları toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

Hatimoğulları, nevruz etkinliklerinde her kesime çok güçlü bir mesaj verildiğini belirterek, "Ne yazık ki mevcut olan iktidar, bu konuda henüz önemli bir adım atmış değil. Her kesimin sahiplenmiş olduğu bu çağrının yaşam bulabilmesi için gerekli olan siyasal, yasal zeminin ve toplumsal zeminin oluşmasıyla ilgili DEM Parti olarak bizler, gece gündüz çalışıyoruz. Ama henüz iktidardan bu anlamıyla ve devletten atılmış bir somut adımı göremiyoruz. Özgür çalışma ve yaşam koşulları ne olursa olsun en hızlı şekilde oluşturulmalıdır. Bu sürecin adına hem 'Diyalog' diyeceksiniz hem de diyalog sürecinin işleyişi diyalogsuzluk olacak, bu olmaz" ifadelerini kullandı.