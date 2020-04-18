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Türk doktor aklandı!

Ukrayna’da bir yıl önce ilk yardım kursu aracılığıyla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Türk doktor Turan Tosun aklandı. İlk yardım kursunda verilen sertifikaların sahte olmadığı ve resmi geçerliliği olduğu ortaya çıktı. Aklanan Tosun hakkında yurt dışı yasağı kaldırıldı

Türk doktor aklandı
Mustafa Şekeroğlu

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre 12 yıldır Ukrayna'nın Zaporijva kentinde yaşayan doktor Turan Tosun, devlet hastanesinde 4 yıl önce dahiliye bölüm başkanı oldu. Ukrayna'da 2017 yılında çıkan bir kanuna göre minibüs şoförleri ve öğretmenler ilk yardım eğitim merkezlerinde kurs görecek ve sertifika alacaktı. Bunun üzerine Tosun da bir yıl önce ilk yardım merkezi kuran ilk kişi oldu. Ancak bir süre sonra polis, sahte sertifika verdiği iddiasıyla kursa baskın düzenledi. ‘Dolandırıcılık' iddiasıyla evrak ve sertifikalara el konuldu.

 

AKLANDI İŞİNE GERİ DÖNDÜ

Bir yıl sonra Turan Tosun hakkındaki soruşturma tamamlandı. İncelenen sertifikaların sahte olmadığı kursun yasal olarak çalıştırıldığı belirlendi. Bunun üzerine Tosun hakkında takipsizlik kararı verildi, yurt dışı yasağı da kaldırıldı. Yeniden ilk yardım kursu işine dönen Tosun, kendisine komplo kurulduğunu iddia ederek “Her şeyimiz yasal. Bir yıldır eğitim veriyorduk. Başarılı oluşumuz engellenmeye çalışıldı. Sonunda aklandık. Hakkımda iddialar çürüdü. Tekrar işimizin başına döndük” dedi.

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