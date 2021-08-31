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Haberler Kültür-Sanat Son dakika... Türk Sanat Müziği sanatçısı İnci Çayırlı hayatını kaybetti
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Türk Sanat Müziği sanatçısı İnci Çayırlı hayatını kaybetti

Türk Sanat Müziği sanatçısı, koro şefi İnci Çayırlı vefat etti. Çayırlı, 86 yaşındaydı

Son dakika... Türk Sanat Müziği sanatçısı İnci Çayırlı hayatını kaybetti
HABERTURK.COM

Türk müziği usta bir ismini kaybetti... Uzun seneler Türk sanat müziği icra eden ve koro şefliği yapan İnci Çayırlı vefat etti.

Perşembe günü Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çayırlı için tören düzenleyecek. Çayırlı'nın cenazesi Fenerbahçe Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedilecek.

İNCİ ÇAYIRLI KİMDİR?

1935 İstanbul doğumlu olan Çayırlı, Çamlıca Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra 1953 yılında girdiği İstanbul Belediye Konservatuarı’nın Folklor Tatbikat Topluluğu’nda Sadi Yaver Ataman’ın asistanı oldu. 1954'te İstanbul Radyosu'na girdi. Münir Nurettin Selçuk'un korosunda da yer aldı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği İcra Heyeti’nde şef yardımcısı olarak görev yaptı. Yurt içinde ve yurt dışında defalarca konser verdi.

1977-1985 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Korosu'nu yönetti. 1988’den sonra İTÜ Mezunları Türk Müziği Topluluğu’nda genel sanat yönetmenliği yaptı. 1990 yılında Kültür Bakanlığı Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosunun kurucu şefliğine getirildi, beş yıl bu görevi devam ettirdi.

1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçısı unvanına layık görülen Çayırlı, “Çileli Bülbül” (1957), “Son Nefes” (1958) “Kadın Asla Unutmaz” (1968), “Ayrılık” (1972) gibi sinema filmlerinin müziklerini yaptı, ayrıca 2000 yılında belgesel film olarak çekilen “Nazım Hikmet Şarkıları” projesinde yer aldı.

İnci Çayırlı'nın Habertürk'teki Tarihin Arka Odası programında Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu ile sohbeti de uzun süre ilgiyle izlenmişti.

İnci Çayırlı’nın anıları, 2015 yılında Murat Derin tarafından “Müziğin Güzel Günlerine Yolculuk – İnci Çayırlı’nın Anıları” adıyla kitap olarak Pan Yayıncılık tarafından basıldı.

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