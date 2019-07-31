Olcay Aydilek’in haberine göre Türk Telekom’da tepe yönetimi kritik bir gündemle değiştirildi.

Türk Telekom yeni CEO’su Ümit Önal oldu. Önal dev şirkette son olarak Pazarlama ve Müşteri Hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürüyordu.

Türk Telekom'un eski CEO'su Paul Doany ise Eylül 2016’dan itibaren Türk Telekom CEO’su olarak görevini sürdürüyordu. Doany, Telekom’da ikinci kez CEO’luk görevini üstlenmişti.

Daha önce Doany, 12 yıl boyunca, Türk Telekom’un eski hakim ortağı Saudi Oger Grubu’nda çalışmış, Oger Telekom Kurucu CEO’su ve ilk özelleştirme dönemi Türk Telekom CEO’su olarak 5 yıl hizmet vermişti.

Son olarak Türk Telekom’da hisse yapısı değişmiş. Ortakların bankalara olan borçları karşılığında şirket hisselerinin yüzde 55’i bankaların oluşturduğu konsorsiyuma geçmişti.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI SAYAN'DAN AÇIKLAMA

Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan atama kararı sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye’nin teknolojik dönüşümüne katkı sağlamak vizyonuyla çıkılan yola, Türk Telekom’da yöneticilik yaptığı satış, pazarlama ve müşteri operasyonlarında büyük başarılar elde eden Ümit Önal ile devam edeceklerini söyledi.



Dr. Ömer Fatih Sayan, “Ülkemizin bilgi toplumuna geçiş sürecini yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle ve teknoloji odaklı yatırımlarımızla destekliyoruz. Bugün sayıları 34 bine yaklaşan Türk Telekom ailesinin her bir ferdi, yurdun her köşesine teknoloji ve kesintisiz iletişim taşımak amacıyla, büyük bir heyecanla değer üretiyor. Ümit Önal, aramıza katıldığı ilk günden bu yana bu büyük heyecanın ve Türkiye’nin teknolojik dönüşümüne öncülük etme vizyonumuzun bir parçası oldu. Satış, Pazarlama ve Müşteri hizmetlerinde üstlendiği görevlerde son derece başarılı oldu. 2018 yılı içinde 4,3 milyon net yeni abone kazanımıyla 2008’deki halka arzından bu yana en iyi abone artış rakamını yakaladık ve toplam abone sayımızı 46 milyona yükselttik. 2019 Haziran ayı sonu itibariyle toplam abone sayımız 47 milyona, mobil abone sayımız ise pazar payı hedeflerimize uygun bir şekilde 22.4 milyona ulaştı. Yeni CEO’muz Ümit Önal’ın yönetiminde, Türk Telekom’u daha büyük hedeflere ulaştıracağımıza yürekten inanıyorum. Ayrıca, CEO koltuğunda yaklaşık 3 yıldır şirketimize pek çok katkılar sunan Sayın Dr. Paul Doany’e de Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum.” dedi.

ÜMİT ÖNAL KİMDİR?

Türk Telekom CEO’su olan Ümit Önal, 1995 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam ve Halkla İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Ardından reklam, prodüksiyon, içerik/yayıncılık/reklam satışı alanlarında TGRT ve Kanal 7 gibi önde gelen medya kuruluşlarında yönetici pozisyonunda görev aldı.

2007 yılında Turkuvaz Grubu’na katılan Önal, önce ATV Genel Müdürü, daha sonra Grubun bünyesindeki tüm markalar için Reklam Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

2014-2015 yılları arasında Show TV Genel Müdürü olarak çalışmış, ardından 2015-2016 yılları arasında Digitürk Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştı.

Önal, TİAK (Televizyon İzleme ve Araştırmaları) Başkanlığı yapmış olup şon olarak kuruluşta Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürmekte ve aynı zamanda TVYD’de (Televizyon Yayıncıları Derneği) Komite Başkanlığını yürütüyor.

Önal, Aralık 2016 – Aralık 2018 döneminde Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştı.