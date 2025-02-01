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        Türkiye'nin ilk iklim kanunu Meclis'e geliyor

        Türkiye'nin ilk "İklim Kanunu" için teklif hazırlığında sona gelindi. AK Parti milletvekillerince hazırlanan İklim Kanunu Teklifi'nin gelecek haftalarda TBMM Başkanlığına sunulması planlanıyor. Teklif, Çevre Komisyonunda görüşüldükten sonra TBMM Genel Kurulunun gündemine gelecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 13:17 Güncelleme: 01.02.2025 - 13:17
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        Türkiye'nin ilk iklim kanunu Meclis'e geliyor
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        İklim değişikliğiyle mücadeleyi yasal altyapıya kavuşturacak olan Türkiye'nin ilk "İklim Kanunu Teklifi"nin, gelecek haftalarda TBMM Başkanlığına sunulması planlanıyor.

        AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, Türkiye'nin ilk İklim Kanunu Teklifi için çalışmalarda sona geldi.

        TBMM Başkanlığına gelecek haftalarda sunulması beklenen teklif, Çevre Komisyonundaki görüşmelerin ardından TBMM Genel Kurulunun gündemine gelecek.

        Genel Kurulda teklifin kabul edilmesinin ardından Türkiye'nin ilk İklim Kanunu yürürlüğe girecek ve iklim değişikliğiyle mücadele yasal altyapıya kavuşulacak.

        Kanun teklifinde, iklim değişikliğiyle mücadelede tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin işbirliği içerisindeki sorumlulukları ve yükümlüleri yer alacak. Bu sorumluluk ve yükümlülüklerde coğrafi alan veya sektör ayrımı olmayacak.

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        Teklife göre, 2053 net sıfır emisyon hedefinin gerçekleştirilmesi, sera gazı emisyonlarının azaltılması kapsamında bakanlıklara, Ulusal Katkı Beyanı ve strateji belgelerindeki eylemler çerçevesinde sorumluluklar verilecek.

        Döngüsel ekonomi yaklaşımıyla uyumlu olacak şekilde yenilenebilir enerji ve temiz teknolojilerin kullanımı artırılacak.

        "YEŞİL YATIRIMLAR" BELİRLENECEK

        Yerel İklim Değişikliği Eylem Planları hazırlanacak. Bu eylem planlarında yerinden yönetim ilkesi dikkate alınarak ihtiyaçlar ve riskler belirlenecek.

        Sıfır atık sisteminin uygulanmasına ve yaygınlaştırılmasına yönelik düzenlemelere gidilecek.

        İklim değişikliğiyle mücadelede çeşitli yaptırımlara gidilecek, denetimler hayata geçirilecek.

        Emisyon Ticaret Sistemi ve karbon kredileriyle ilgili düzenlemeler yapılacak, işletmelerin sera gazı emisyon izni almaları zorunlu hale getirilecek. Ticaret Bakanlığınca, "Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması" kurulacak.

        İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında "yeşil yatırımlar" belirlenecek. İklim finansmanı, iklim değişikliği teşviki, yeşil taksonomi çalışmaları yasal zemine kavuşturulacak.

        Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulan İklim Değişikliği Başkanlığının yetkileri ve gelirleri de belirlenecek.

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