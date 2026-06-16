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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Türkiye-Paraguay maçının hakemi belli oldu!

        Türkiye-Paraguay maçının hakemi belli oldu!

        A Milli Futbol Takımımız'ın, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü Paraguay ile oynayacağı mücadeleyi El Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 16:15 Güncelleme:
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        Paraguay maçına El Salvadorlu hakem!

        2026 Dünya Kupası D Grubu 2. maçında A Milli Futbol Takımımız, 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

        San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanacak mücadeleyi El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek.

        Barton'ın yardımcılıklarını David Moran ile Antonio Pupiro yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Jamaikalı Oshane Nation olurken; yedek yardımcı hakem olarak Trinidad ve Tobago'dan Caleb Wales görev alacak.

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