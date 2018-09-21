Uber, kendisiyle aynı iş kolunda faaliyet gösteren Dubai merkezli ulaştırma servisi Careem'i satın almak için 2.5 milyar dolar değerinde bir teklif sundu.

Bloomberg'in haberine göre, henüz nihai bir karara ulaşılmazken anlaşmanın olmayabileceği de belirtiliyor.

İki firmanın, geçtiğimiz temmuz ayında Orta Doğu'da maliyeti gittikçe artan rekabet için hizmetlerini birleştirmek için görüşmelere başladığı da iddia edilmişti.

İSTANBUL'DA VIP FAALİYETİNİ DURDURMUŞTU

Uber'in Careem'i satın alacağına dair haberler yine ortaya atılmış ve 1 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtilen görüşmeler için şirketin sözcüsü Maha Abouelenein, "Dedikodulara yorum yapmıyoruz. Yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazarlarımızdaki payımızı platformumuza katacağımız yeni ürün ve hizmetlerle katlamak istiyoruz. Daha yeni başlıyoruz." demişti.

Uber, İstanbul'da faaliyetlerini sürdürürken, Careem yasal düzenlemeden sonra durum netleşene kadar İstanbul ve Adana'daki 9+1 VIP hizmetini durdurmuş ve sadece taksi çağırma hizmeti olarak faaliyet göstereceğini açıklamıştı.

GELECEK SENE HALKA ARZ EDİLECEK

Gelecek yıl halka arzı planlanan Uber, ana iş kolunda yeni oyuncuların çıkması ve rekabetin sertleşmesi nedeniyle bir süredir yeni büyüme ve faaliyet alanları üzerine yoğunlaşıyor.

Uber, nisan ayında yemek teslimat ve nakliye işine de girmiş, ayrıca ABD'li yolculara otomobil yerine alternatif yaratmak için elektrikli bisiklet girişimi JUMP firmasını da satın almıştı.

Öte yandan şirket, ana pazarları dışındaki ülkelerdeki işlerini hafifletiyor. Geçen yıl Rusya'da Yandex NV ile birleşen şirket, Martta Singapur merkezli Grab'in yüzde 27,5 hissesi karşılığında operasyonlarını devretmişti.

Careem ise şu anda Kuzey Afrika'dan Pakistan'a uzanan coğrafyada 10'dan fazla ülkede ve 70 şehirde hizmet veriyor. Kullanıldığı ülkelerin büyük bölümünde pazar lideri konumundaki şirketin en büyük pazarı Suudi Arabistan.

Uber'in çoğunluk hissesine sahip olan Japon SoftBank'ın, yatırımları olan benzer girişimleri Uber bünyesinde toplayabileceği de belirtiliyor.

Varlıkları 300 milyar dolar civarında olan Japon yatırım grubu, daha önce Uber'in ABD, Avrupa, Latin Amerika ve Avustralya'ya odaklanmasını istediklerini, daha maliyetli ve yıpratıcı rekabetin olduğu Asya'yı düşünmemesini belirtmişti.

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