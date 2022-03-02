Uçuş takibiyle tanınan genç Putin'i takibe başladı! 0:00 / 0:00

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Tesla ve Space X kurucusu dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk'ın uçağını takip etmesiyle tanınan genç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus oligarklarının uçuş yollarını izlemeye başladı.

Florida'daki 19 yaşındaki Jack Sweeney, hafta sonu oluşturduğu yeni bir Twitter hesabında, en az 21 Rus milyarder ve iş insanın özel jetlerini uçuş bilgilerini paylaştı. Sweeney kısa sürede yaklaşık 162 bin takipçi topladı.

FLORİDALI GENÇ TAKİPTE

Sweeney, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait uçak ve jetlerin uçuş yollarını da takip etmeye başladı.

Sweeney'in oluşturduğu yeni hesabına göre Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi Roman Abramovich'in özel jetleri ve helikopterleri, Pazartesi gününden itibaren Moskova, Bakü, Saint Kitts ve Nevis ve Dubai gibi çeşitli destinasyonlarda iniş ve kalkış yaptı.

Sweeney, uçuş hareketlerini takip etmenin yanı sıra yakıt kullanımı ve maliyet gibi diğer önlemleri de takip ediyor.

LİSTEDE ALEXANDER ABRAMOV DA VAR

Sweeney tarafından takip edilen diğer oligarklar arasında çelik şirketi patronu Alexander Abramov da var. Sweeney'nin takibine göre, Abramov'un jetleri ve helikopterleri Londra, Seyşeller, Antigua ve Barbuda ve Abu Dabi dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanına hareket ediyor.

19 yaşındaki Central Florida Üniversitesi öğrencisi NBC'ye verdiği demeçte, "Bu çılgıncaydı. Sadece bazı insanların bununla ilgileneceğini düşündüm. Her türden insanın ilgileneceğini düşünmemiştim." dedi.

Bilgi Teknolojisi okuyan Sweeney, "Bundan önce, böyle etkili oligarkların olduğunu bile bilmiyordum. Anlayabildiğim kadarıyla makul miktarda güce sahipler." dedi.