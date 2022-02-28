Ukrayna açıkladı! İşte Rusya'nın kayıpları! 0:00 / 0:00

AA

Son dakika haberler... Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın işgal harekatıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Son 4 günde Rusya'ya ait 29 uçak, 29 helikopter, 191 tank ile 816 zırhlı araç, 74 top ve 2 geminin imha edildiği ifade edildi.

"DÜŞMANIN MORALİ DÜŞTÜ" İDDİASI

AA'da yer alan son dakika haberine göre Rus birliklerinin moralinin düşük olduğunun ifade edildiği açıklamada, "Düşman personelinin kaybı yaklaşık 5 bin 300'e yaklaştı" denildi.

21 GRAD ROKETATAR SİSTESİ DE İMHA EDİLDİ

Rus güçlerin ayrıca bir BUK uçaksavar, 21 Grad roketatar sistemi, 291 araç, 60 yakıt aracı, 5 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybettiğini, bu rakamlara devam eden çatışmaların bilgilerinin dahil edilmediğini kaydetti.

"SİLAH BIRAKMAYA, TESLİM OLMAYA HAZIR OLANLAR VAR"

Yapılan açıklamada ayrıca, "Makariv - Kiev yönünde bir hat hareket ediyor. Ancak işgalci güçlerin moral düşük durumda. Çernihiv bölgesindeki Koryukivka yakınlarında, Rus Silahlı Kuvvetleri askerleri silahlarını bırakmaya ve teslim olmaya hazır. Ukrayna'nın her yerinde yüzlerce arızalı zırhlı araç ve tank terk edildi" denildi.

UKRAYNA'DA CAN KAYBI SİVİL 352'YE ULAŞTI

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, savaşta Ukraynalı 14´ü çocuk olmak üzere 352 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan 116´sı çocuk olmak üzere 1684 kişinin yaralandığı ifade edildi.

KİEV, UKRAYNA´NIN KONTROLÜNDE

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, başkent Kiev´in Ukrayna kontrolünde olduğunu ve Rusya´nın ilerleme çabalarının başarısızlıkla sonuçlandığını duyurdu. Rus birliklerinin hareketlerinin yakından takip edildiğinin ifade edildiği açıklamada, "İşgalci askeri sütunlar imha edildi. Düşman önemli personel kayıplarına uğradı. Rus birliklerinin morali bozuk ve bitkin. Evimizi davetsiz misafirlerden nasıl koruyacağımızı bildiğimizi gösterdik" denildi.