Ümraniye'de yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Bazı araçlar inşaat çukuruna düştü. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Sanayi Sitesi'nde yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Bazı araçlar, çökme nedeniyle oluşan çukura düştü. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Oluşan çukura park halindeki 3 araç düşerken kurtarma çalışmaları devam ediyor.





Cadde trafiğe kapatılırken kurtarma çalışmaları devam ediyor.

"ZEMİNİN DOYGUNLUĞU BİTMİŞ DEĞİL"

Habertürk TV yayınına bağlanan İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik, istinat duvarının çökmesine ilişkin, "Bu tür istinat yapılarının güvenlik düzeylerinin gözden geçirilmesi gerekiyor. Nedenler hep aynı. Yağışlar bitti ama zeminin doygunluğu bitmiş değil. Bu tür sorunların ileride de artabileceğini düşünüyorum. Buradaki durum Sütlüce'den farklı" ifadelerini kullandı.

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