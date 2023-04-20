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UNICEF: 67 milyon çocuk aşı olmadı

UNICEF, koronavirüs döneminde çocuk aşılarına güvenin azaldığını belirtirken, 67 milyon çocuğun tüm aşılarını olmadığı kaydedildi, 48 milyon çocuğun hiç aşı olmadığı açıkladı

Son dakika: UNICEF: 67 milyon çocuk aşı olmadı
AA

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Kovid-19 döneminde dünya genelinde çocuk aşılarına olan güvenin azaldığını bildirdi.

UNICEF, "Dünya Çocuklarının Durumu 2023: Her Çocuk için Aşı" başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda, 2019-2021 yıllarında 67 milyon çocuğun tüm aşılarını olmadığı kaydedilirken, 48 milyon çocuğun hiç aşı olmadığı belirtildi.

Çocukların aşılanma oranlarının düşmesinde temel etkenlerin baskı altındaki sağlık sistemleri, kaynakların azalması ve başka yerlere aktarılması, çatışma ve azalan güven olduğu belirtilen raporda, Kovid-19 döneminde çocuk aşılarına olan güvenin yüzde 44 gerilediğine işaret edildi.

Raporda, çalışma yürütülen 55 ülkeden 52'sinde çocuk aşılarının önemine olan algı ve güvenin azaldığının görüldüğü aktarıldı.

Bunun bir kriz olduğuna işaret edilen raporda, hastalık salgınlarını engellemek ve çocukları korumak için hükümetlere aşı finansmanını artırma ve gerekli kaynakları sağlama çağrısı yapıldı.

"AŞILAMA PANDEMİNİN KURBANI OLMAMALI"

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Rutin aşılamaya olan güvenin pandeminin kurbanı olmasına izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

Bu durumun endişe verici olduğuna dikkati çeken Russell, devam etmesi halinde aşılamayla önlenebilecek hastalıkların çocuk ölümlerine yol açabileceği uyarısında bulundu.

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