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Yaptığı ameliyatla tıp literatürüne giren profesör, hasta yakınları tarafından darp edildi

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet bu kez Bursa'da dehşete düşürdü. Kalp ve damar cerrahisi alanında yaptığı ameliyatla tıp literatürüne giren Prof.Dr.Murat Biçer, evine giderken iki hasta yakınının saldırısına uğradı. Olayda silah kabzasıyla darp edilen Biçer, hastaneye kaldırıldı

Son dakika: Ünlü doktor hasta yakınlarının saldırısına uğradı!
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DHA

Bursa Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Biçer, evine giderken hasta yakınlarının saldırısına uğradı.

DHA'nın haberine göre silahın kabzasıyla darp edilen Prof. Dr. Biçer tedaviye alınırken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Prof. Dr. Biçer, 2020 yılında yaptığı aort damarı ameliyatıyla dünya tıp literatürüne girmişti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olay, 2 Mayıs'ta Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Murat Biçer, iddiaya göre, yaklaşık 1 yıl önce tedavi ettiği bir hastasının yoğun bakımdayken hayatını kaybetmesinin ardından, hasta yakınları tarafından tehdit almaya başladı. Prof. Dr. Biçer, önceki gün hastaneden çıkıp Görükle Mahallesi´ndeki evine giderken, kendisini tehdit eden hasta yakınları tarafından silah kabzasıyla darp edildi. Saldırganlar kaçarken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Prof. Dr. Biçer, Uludağ Üniversitesi Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniği´ne kaldırıldı. Prof. Dr. Biçer, tedavisinin ardından bir gün sonra taburcu edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ağabey-kardeş olduğu öğrenilen 2 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

DÜNYA TIP LİTERATÜRÜNE GİRDİ

Öte yandan Prof. Dr. Murat Biçer, 2020 yılında genişliği normal seviyenin 5 katına ulaşan aort damarına yaptığı, asendan aort anevrizması ameliyatı ile dünya tıp literatürüne girmişti. Prof. Dr. Biçer´in, yaptığı bu ameliyat dünyada ilk olma özelliğini taşıyor.

Detayları `Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery´ dergisinde yer alan ameliyattan sonra literatürde böylesi büyüklüğe ulaşan asendan aort anevrizması olmadığı için ameliyat şimdiye kadar dünya tıp literatüründe bildirilen en büyük genişlikteki asendan aort anevrizması olma özelliği taşıyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Fotoğraflar: İHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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