GÖZALTINA ALINDILAR

Olay, 2 Mayıs'ta Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Murat Biçer, iddiaya göre, yaklaşık 1 yıl önce tedavi ettiği bir hastasının yoğun bakımdayken hayatını kaybetmesinin ardından, hasta yakınları tarafından tehdit almaya başladı. Prof. Dr. Biçer, önceki gün hastaneden çıkıp Görükle Mahallesi´ndeki evine giderken, kendisini tehdit eden hasta yakınları tarafından silah kabzasıyla darp edildi. Saldırganlar kaçarken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Prof. Dr. Biçer, Uludağ Üniversitesi Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniği´ne kaldırıldı. Prof. Dr. Biçer, tedavisinin ardından bir gün sonra taburcu edildi.