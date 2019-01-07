Arkadaşları ve ailesinin bir süre haber alamaması üzerine Sydney'deki evini kontrole giden polis memurları 45 yaşındaki mankenin öldüğünü doğruladı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Geçtiğimiz Nisan ayında 16 yıllık eşinden boşanan Braakensiek'in sosyal medyada depresif ve karamsar mesajlar paylaştığı ifade edildi. Ölmeden önce, "Yaşamım karanlık, zor ve talepkar, son zamanlarda çok korkutucu oldu" açıklamasını yapan Braakensiek'in iki yakın arkadaşının intiharı, büyükbabasının ölümünün ardındandepresyon yaşadığı, son dönemde ise intiharı önlemeye yönelik çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşu RUOK?'de çalıştığı belirtildi.

Norveç asıllı Braakensiek kariyeri boyunca birçok marka için podyuma çıkmış ve televizyon dizi ve filmlerinde rol almıştı.

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