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Son dakika: Ünlü Youtuber Enes Batur'a şok! Soruşturma başlatıldı

Son dakika... YouTube’da çektiği videolar ile oldukça büyük bir takipçi ve hayran kitlesine sahip olan Enes Batur Sungurtekin hakkında Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı , ’halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’, ’kişilerin huzur ve sükununu bozma’, ‘sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçlarından soruşturma başlattı

29.11.2018 - 11:39 | Güncelleme: İHA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Youtuber Enes Batur olarak bilinen Enes Batur Sungurtekin hakkında "kişilerin huzur ve sükununu bozma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve hakaret" suçlarından yürütülen soruşturmaya yetkisizlik kararı verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya fenomeni Enes Batur Sungurtekin hakkında, YouTube platformu üzerinden yayımladığı bir videoya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan şikayetler üzerine yürütülen soruşturmada gelişme yaşandı.

Savcılık, Sungurtekin hakkında "kişilerin huzur ve sükununu bozma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve hakaret" suçlarından yürüttüğü 13 müştekinin yer aldığı dosyanın, yetkisizlik kararıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verdi.

Yetkisizlik kararında, şüpheli Batur hakkında, infial oluşturan eylemiyle ilgili Türkiye'nin her yerinden şikayetlerin yapıldığı belirtildi.

Adli yargılanma hakkının zedelenmemesi ve aynı eylemden dolayı farklı yerlerde birden fazla soruşturmanın yürütülmemesi, şüphelinin ikametgahı ile suçun işleniş yerinin Antalya olması, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca da bu konuda soruşturma yürütüldüğü ifade edilen kararda, soruşturmanın bu yönleriyle Antalya yargı sınırları içerisinde yapılmasının ceza yargılaması açısından gerekli olduğu vurgulandı.

YouTube'daki "Enes Batur" adlı hesabının 8,8 milyon abonesi bulunan Surgurtekin, 20 Ekim'de amcası olduğu iddia edilen kişiyle "kışkırtma videosu" yayımlamıştı. Gelen tepkiler üzerine Sungurtekin bu videoyu silmiş, sosyal medya hesabından özür mesajı paylaşmıştı.

 

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