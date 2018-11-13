Bağcılar İstanbul Caddesi üzerindeki bir stüdyoda sabah saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangına itfaiye müdahale etti. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Show Haber'de yer alan bilgilere göre, içeri giren itfaiye ekipleri 2 kişinin cesedini buldu. Cansız bedenler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yangında hayatını kaybeden 2 kişinin, Emre Özkan ve kız arkadaşı Nahide Cansu Kovancı olduğu anlaşıldı.

Çekmiş olduğu eğlenceli parodi videolarıyla sık sık gündeme gelen Emre Özkan, İstanbul Arel Üniversite’nde Radvo, TV ve Sineme Bölümü okuyordu.

Düğünlerde de piyanistlik yapan Özkan‘ın en büyük amacı okulunu bitirip yönetmen olmaktı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

EMRE ÖZKAN KİMDİR?

1993 senesinde Samsun Havza'da ilçesinde dünyaya gelen Emre Özkan İstanbul'un Bağcılar'da semtinden yaşamaktadır. Üniversite eğitimini İstanbul Arel Üniversitesi'nde Radyo, TV ve Sinema Bölümü'nde tamamlamıştır. YouTube'da on milyonlarca defa izlenen parodi videoları ile ünlenmiş ve 300 binden fazla aboneye sahip olmuştur.

15 Temmuz nöbetleri esnasında sen de Bağcılar Meydanı'na çıkıp bestelediğin Gördü Türkiye'ye şarkısını söyleyen Emre Özkan şarkıyla ilgili "O şarkıyı babam yazdı. Tamamen içinden gelerek saf duygularıyla kalemini çalıştırdı ve bana gelip "Bunu bestelemeni istiyorum" dedi. Böylece biz de kendi görüşümüzü göstermiş olduk ailecek. Üstüme düşeni yaptım diyebilirim." demişti.

Nahide Cansu Kovancı

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