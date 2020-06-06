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Beycan Üçkardeş'in haberine göre, Mersin’in Anamur ilçesinde jandarma ekiplerinin devriye görevi sırasında bir araçtan kuşkulanması sonucu yaptığı takipten cinayet çıktı. Genişletilen soruşturma sonucu kayıp olan Mehmet Ünlü’nün alacak verecek meselesi yüzünden öldürüldüğü belirlendi ve cinayetle ilgili 7 kişi yakalandı.

ARAÇTAN ŞÜPHE DUYULDU

Konu ile ilgili İl Jandarma Komutanlığı’ndan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, 1 Haziran günü saat 23.30 sıralarında Anamur İlçesi Çeltikçi Mahallesinde jandarma ekibi bölgede devriye görevinde bulunduğu sırada şüphelenilen bir araç takibe alındı. Bahse konu aracı jandarma devriyesi orman yolu üzerinde kontrol etmek isterken, araca yaklaşıldığında bir kişi çıkarak karanlıktan da faydalanarak ormanlık alana kaçarak izini kaybettirdi.

ARAÇTA KAN İZLERİ DOKU PARÇALARI BULUNDU

Şüphelinin terk ettiği araç içerisinde yapılan incelemede kan lekeleri, doku parçaları, ateşli silah izi tespit edilmiş ve ateşli silah ile cinayet işlendiği değerlendirildi.

ÖZEL EKİP KURULUDU

Olayın aydınlatılması ve faillerin yakalanmasına yönelik Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı ve Mersin İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel bir çalışma grubu oluşturularak yapılan araştırmalar derinleştirildi. Yapılan araştırma sonucunda Ö.D’nin Mersin’den araç kiralayarak Mehmet Ünlü’nün U.B. ile birlikte Antalya’nın Alanya ilçesine gittikleri, 01.06.2020 günü tekrar Ö.D. ve U.B.'nin Anamur’a geldikleri tespit edilmiş, aynı araç içerisinde bulunan Mehmet Ünlü’nün öldürüldüğü değerlendirildi.

ARAÇTA AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRDÜLER

Yapılan operasyon sonucunda cinayeti işlediği belirlenen Ö.D. Diyarbakır’da, U.B ise Anamur’da yakalandı. Şüphelilerin yapılan sorgulamalarında kayıp olarak aranan Mehmet Ünlü’nün Ö.D., ile aralarında alacak verecek meselesi olduğu ve bu nedenle Alanya İlçesinde Ö.D ve U.B tarafından aracın arka koltuğunda av tüfeği ile öldürülerek cansız bedeninin kırsal alana atıldığı ortaya çıktı.

CESEDİ KAYALIKLARDA BULUNDU

Cinayet ile ilgili özel ekibin yaptığı çalışmalar sonucunda öldürülen Mehmet Ünlü’nün cesedi ise cep telefonundan GPS takibi sonucu Alanya Kuş Yuvası mevkiinde kayalıklardan atılmış vaziyette bulundu.

OLAYLA İLGİLİ 7 ZANLI YAKALANDI

Alacak-verecek meselesi yüzünden işlendiği belirlenen korkunç cinayeti gerçekleştiren Ö.D ile U.B’nin de aralarında bulunduğu M.Ç, O.K., N.B., B.B. ve E.D olmak üzere toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Sorgulama işlemleri tamamlanan zanlılar ele geçen deliler ile birlikte adli makamlara çıkartılmak üzere suç yeri olan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.