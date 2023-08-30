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        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: Van'da 13 evi sel suları bastı!

        Van'da sağanak sele yol açtı! 13 evi su bastı

        Şiddetli yağış Van'da sele yol açtı. İpekyolu ilçesinde bir mahallede yaşanan panik anlarında 13 evi su bastı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 12:42 Güncelleme: 30.08.2023 - 13:10
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        Van'da 13 evi sel suları bastı!
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        Van'da dün akşam etkili olan sağanak, sele neden oldu. İpekyolu ilçesine bağlı Kevenli Mahallesi'nde 13 ev ile meyve bahçelerini su bastı.

        DHA'nın haberine göre kentte dün akşam etkili olan sağanak, sele neden oldu. İpekyolu ilçesinin Kevenli Mahallesi'nde bodrum katlarda oturan Yakup, Şehmus, Hakkı, Vehmi, Selim, Zübeyt, Emrah Kesgin, Fatma, Cevahir Kutlu, İbrahim, Burhan, Sami Kurt ile Faruk Akkoyun'un evleri ile bazı meyve bahçelerini su bastı.

        Selde park halindeki bir araç da hasar gördü. Sel anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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        Evi su basan ve park halindeki aracı hasar gören Yakup Kesgin, hasar tespit çalışması için ilgili kurumlara haber verdiklerini belirterek yetkililerin destek istedi.

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        #son dakika
        #van
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