        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Van'da ahır yangını: 67 küçükbaş ile 1 inek öldü | Son dakika haberleri

        Van'da ahır yangını: 67 küçükbaş ile 1 inek öldü

        Van'da sabah saatlerinde bir ahırda yangın çıktı. Çıkan yangında 67 küçükbaş hayvan ile 1 inek telef oldu. Kısa sürede büyüyen alevler tüm ahırı sararken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, zarar tespit çalışmaları sürüyor

        Giriş: 01.03.2026 - 14:45
        Ahır yangını: 68 hayvan telef oldu

        Van'ın Başkale ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 67 küçükbaş ile 1 inek öldü.

        ALEVLER TÜM AHIRI SARDI

        DHA'daki habere göre; Van'ın Başkale ilçesinde Fehmi Kardaş’a ait ahırda sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek tüm ahırı sardı.

        EKİPLER YANGINA MÜDAHALE ETTİ

        Duman ve alevlerin yükseldiğini fark eden ahır sahibinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Van Büyükşehir Belediyesi Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti.

        68 HAYVAN TELEF OLDU

        Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ahırda bulunan 30 koyun, 37 kuzu ve 1 inek öldü.

        TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        Olayın ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zarar tespit çalışması başlattı. Tek geçim kaynağının hayvancılık olduğunu belirten Fehmi Kardaş, yetkililerden yardım beklediğini söyledi.

        İNCELEME SÜRÜYOR

        Yangının çıkış nedeninin tespitine ilişkin inceleme sürüyor.

        Bağdat'ta ABD karşıtı gösteri

        Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir grup gösterici, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesini protesto etmek amacıyla ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölgenin önünde toplandı.(AA)

        #van
        #Son dakika haberler
