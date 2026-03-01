Van'da ahır yangını: 67 küçükbaş ile 1 inek öldü
Van'da sabah saatlerinde bir ahırda yangın çıktı. Çıkan yangında 67 küçükbaş hayvan ile 1 inek telef oldu. Kısa sürede büyüyen alevler tüm ahırı sararken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, zarar tespit çalışmaları sürüyor
Van'ın Başkale ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 67 küçükbaş ile 1 inek öldü.
ALEVLER TÜM AHIRI SARDI
DHA'daki habere göre; Van'ın Başkale ilçesinde Fehmi Kardaş’a ait ahırda sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek tüm ahırı sardı.
EKİPLER YANGINA MÜDAHALE ETTİ
Duman ve alevlerin yükseldiğini fark eden ahır sahibinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Van Büyükşehir Belediyesi Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti.
68 HAYVAN TELEF OLDU
Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ahırda bulunan 30 koyun, 37 kuzu ve 1 inek öldü.
TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Olayın ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zarar tespit çalışması başlattı. Tek geçim kaynağının hayvancılık olduğunu belirten Fehmi Kardaş, yetkililerden yardım beklediğini söyledi.
İNCELEME SÜRÜYOR
Yangının çıkış nedeninin tespitine ilişkin inceleme sürüyor.