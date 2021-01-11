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Vogue dergisi ABD'nin yeni başkan yardımcısı Kamala Harris'i kapağına taşıdı, tartışmalar büyüdü!

Ünlü moda dergisi Vogue, ABD'nin seçilmiş yeni başkan yardımcısı Kamala Harris'i şubat ayında kapağına taşıyacağı fotoğrafları paylaştı. Ancak Harris'in fotoğrafında cilt tonunun renginin açılması 'ırkçılık' tartışmalara sebep oldu.

Vogue dergisi ABD'nin yeni başkan yardımcısı Kamala Harris'i kapağına taşıdı, tartışmalar büyüdü! - haberler
Vogue Harris'i kapağına taşıdı, tartışmalar büyüdü!
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HABERTURK.COM

Ünlü moda dergisi Vogue, ABD'nin seçilmiş yeni başkanı adayı Kamala Harris'i Şubat ayı kapağına taşıdı. Ancak Harris'in fotoğrafında ten renginin ışıklandırma yaparak açılması 'ırkçılık' tartışmalara sebep oldu.

The Guardian'da yer alan haberde Vogue dergisine yönelik iki eleştiri olduğu ifade edildi. Eleştirilerden biri Harris'in cilt tonunun kapak fotoğrafında 'beyazlaştırıldığı' yönünde, diğeri ise ikinci fotoğraftaki 'profesyonel' duruş yerine 'daha acemi' görünen fotoğrafın kapak olarak kullanılması.

New York Times yazarı Wajahat Ali fotoğraflara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ali, "Ne berbat. Sanıyorum Anna Wintour'un (Vogue Genel Yayın Yönetmeni) hiç siyah arkadaşı ya da meslektaşı olmasa gerek. Kendi cep telefonumu kullanarak bu kapaktan daha güzel bir fotoğraf çekeceğime eminim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan sosyal medya hesabından fotoğrafları paylaşan Vogue, hangi fotoğrafın kapakta kullanılacağına ilişkin bir bilgi vermedi.

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