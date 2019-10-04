Volkswagen Aktiengesellschaft, Manisa’da, 943 milyon 500 bin TL sermaye ile “Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi”ni kurdu. Şirketin merkezi, “KeçiliköyOSB Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No: 14/118 Yunusemre/Manisa” oldu.

Şirket; otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı ve montajı, bunların parçalarının ve komponentlerinin tasarımı, üretimi ve montajı ile tüm bu ürünlerin satışı, ithalatı ve ihracı başta olmak üzere bu konularla ilgili tüm diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla kuruldu.

İŞTE O BAŞLIKLAR

Şirket ile Türkiye’de kurulacak yeni fabrika için görüşmeler devam ediyor. HABERTÜRK’ün güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre gündemdeki konular şöyle:

10 DÖNÜM ARAZİ: Volkswagen’e, Alsancak’ta bir çeşit “depo alanı” olarak kullanılmak üzere 10 dönümlük bir arazi tahsisi ya da kiralanması gündemde. Bu konuda, gerekli hazırlıkların yapıldığı belirtiliyor.

MARMARAY’DA HAZIRLIK:Marmaray üzerinden, günde 8 gidiş-8 dönüş yük taşımacılığı yapılacak. Marmaray, ağırlıklı olarak gece saat 00.00 ile 06.00 arasında kullanılacak. Gündüz de belli saatlerde yük taşımacılığına açılması da söz konusu. Hattan, yük taşımak isteyen diğer firmalar da yararlanabilecek.

RAYLI SİSTEM: Manisa’da, Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) yanında kurulacağı belirtilen fabrikaya, ana hat ile birleşecek onlu sayılarda demiryolu alt yapısı inşa edilecek.

DENİZYOLUNU KULLANMAK İSTEMİYOR

Volkswagen, Manisa’da kuracağı belirtilen yeni fabrikasının bazı parçalarını demiryoluyla Türkiye’ye getirecek. Aynı trenle dönüşte de Türkiye’de değişik fabrikalarda ürettikleri yedek parçaları ülkelerine taşıyacak. Almanların, gerek fabrikanın kurulma aşamasında gerekse de faaliyete geçmesi sonrasında denizyolunu çok tercih etmedikleri belirtiliyor.