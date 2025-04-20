Werner Lorant hayatını kaybetti!
Fenerbahçe, Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa'nın eski teknik direktörü Werner Lorant 76 yaşında hayatını kaybetti.
2002 yılında Fenerbahçe'yi de çalıştıran deneyimli Alman Teknik Direktör Werner Lorant yaşamını yitirdi.
Bild'de yer alan habere göre bir buçuk yıldır ağır bir hastalıkla mücadele eden Lorant, Wasserburg kentindeki bir hastanede hayatını kaybetti.
6-0'LIK TARİHİ GALİBİYETTE TAKIMIN BAŞINDAYDI
Fenerbahçe'nin başında 39 maça çıkan Werner Lorant, maç başına 1.97'lik puan ortalaması yakalamıştı. Alman teknik adam, sarı-lacivertlilerin tarihine geçen 6-0'lık Galatasaray galibiyetinde de takımın başındaki isimdi.
Lorant, Fenerbahçe'nin yanı sıra Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa'da da teknik direktörlük yapmıştı.
KARİYERİ
Doğum tarihi/Yaş: 21 Kasım 1948 (76)
Doğum yeri: Welver / Almanya
Çalıştırdığı takımlar:
86/87 Schweinfurt 05
90/91 Aschaffenburg
92/93 1860 Münih
01/02 Fenerbahçe
02/03 LR Ahlen LR Ahlen
03/04 Incheon Utd.
04/05 APOEL Nikosia
05/06 Sivasspor
06/07 Saipa FC
06/07 Kayseri Erciyesspor
06/07 Unterhaching
07/08 Kasımpaşa
07/08 Liaoning FC
08/09 Türkgücü Münch.
08/09 Dunajska Streda
09/10 TeBe Berlin
11/12 Dunajska Streda
14/15 TSV Waging
16/17 ÖTSU Hallein
18/19 FC Hallein
Oyuncu olarak transfer geçmişi:
71/72 Westfalia Herne > Borussia Dortmund
73/74 Dortmund > Rot-Weiss Essen77/78 RW Essen > Saarbrücken78/79 Saarbrücken > Frankfurt82/83 Frankfurt > Schalke 0483/84 Schalke > Hannover 9684/85 Hannover > SV Heidingsfeld86/87 SV Heidingsfeld > Schweinfurt 0587/88 Schweinfurt 05 > Kariyer sonu