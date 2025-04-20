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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Werner Lorant hayatını kaybetti! - Futbol Haberleri

        Werner Lorant hayatını kaybetti!

        Fenerbahçe, Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa'nın eski teknik direktörü Werner Lorant 76 yaşında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2025 - 16:07 Güncelleme: 20.04.2025 - 16:19
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        Werner Lorant hayatını kaybetti!
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        2002 yılında Fenerbahçe'yi de çalıştıran deneyimli Alman Teknik Direktör Werner Lorant yaşamını yitirdi.

        Bild'de yer alan habere göre bir buçuk yıldır ağır bir hastalıkla mücadele eden Lorant, Wasserburg kentindeki bir hastanede hayatını kaybetti.

        6-0'LIK TARİHİ GALİBİYETTE TAKIMIN BAŞINDAYDI

        Fenerbahçe'nin başında 39 maça çıkan Werner Lorant, maç başına 1.97'lik puan ortalaması yakalamıştı. Alman teknik adam, sarı-lacivertlilerin tarihine geçen 6-0'lık Galatasaray galibiyetinde de takımın başındaki isimdi.

        Lorant, Fenerbahçe'nin yanı sıra Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa'da da teknik direktörlük yapmıştı.

        KARİYERİ

        Doğum tarihi/Yaş: 21 Kasım 1948 (76)

        Doğum yeri: Welver / Almanya

        Çalıştırdığı takımlar:

        86/87 Schweinfurt 05

        90/91 Aschaffenburg

        92/93 1860 Münih

        01/02 Fenerbahçe

        02/03 LR Ahlen LR Ahlen

        03/04 Incheon Utd.

        04/05 APOEL Nikosia

        05/06 Sivasspor

        06/07 Saipa FC

        06/07 Kayseri Erciyesspor

        06/07 Unterhaching

        07/08 Kasımpaşa

        07/08 Liaoning FC

        08/09 Türkgücü Münch.

        08/09 Dunajska Streda

        09/10 TeBe Berlin

        11/12 Dunajska Streda

        14/15 TSV Waging

        16/17 ÖTSU Hallein

        18/19 FC Hallein

        Oyuncu olarak transfer geçmişi:

        71/72 Westfalia Herne > Borussia Dortmund

        73/74 Dortmund > Rot-Weiss Essen77/78 RW Essen > Saarbrücken78/79 Saarbrücken > Frankfurt82/83 Frankfurt > Schalke 0483/84 Schalke > Hannover 9684/85 Hannover > SV Heidingsfeld86/87 SV Heidingsfeld > Schweinfurt 0587/88 Schweinfurt 05 > Kariyer sonu

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