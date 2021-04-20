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HaberlerGündem3. SayfaİSTANBUL'DA YAŞADI! Son dakika: Yabancı uyruklu 11 kişiyi rehin aldılar! - Haberler
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Son dakika haberler... İstanbul'da rehine kurtarma operasyonu!

İstanbul'da hareketli dakikalar yaşandı. Arnavutköy'de 11 yabancı uyruklu kişiyi rehin alıp ailelerinden fidye istedikleri iddia edilen Afganistan uyruklu 6 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı

İSTANBUL'DA YAŞADI! Son dakika: Yabancı uyruklu 11 kişiyi rehin aldılar! - Haberler
Yabancı uyruklu 11 kişiyi rehin aldılar!
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AA

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Türkiye'ye gelen 10'u Irak 1'i İran uyruklu 11 kişinin, rehin alınıp ailelerinden fidye istendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre polis, 19 Nisan 23.30 sıralarında Arnavutköy'de belirlediği adrese operasyon düzenledi. Baskında polise ateş açılması üzerine karşılık verildi. Yaralı olarak ele geçirilen Afganistan uyruklu şüpheli kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde Afganistan uyruklu 6 şüpheli yakalanırken, rehin tutulan 11 kişi kurtarıldı. Mağdurların 8 gündür işkenceyle rehin tutuldukları belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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