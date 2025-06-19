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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Yangın söndürme uçağı göle düştü! | Son dakika haberleri

        Yangın söndürme uçağı göle düştü!

        Adana'da yangın söndürme uçağı Seyhan Baraj Gölü'ne düştü. Olayda 2 pilotun yaralandığı öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 14:59 Güncelleme: 19.06.2025 - 15:33
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        Yangın söndürme uçağı göle düştü!
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        Adana'da yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu 2 pilot yaralandı.

        Vali Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine, kentte çıkan orman yangınına müdahale için havalanan bir söndürme uçağının su almak için Seyhan Baraj Gölü üzerinde bulunduğu sırada düştüğünü söyledi.

        Uçaktaki mürettebatın deniz polisince karaya çıkarıldığını ifade eden Köşger, "Biri yabancı uyruklu iki pilotumuzun da sağlık durumu iyi. Ambulansla hastaneye sevk edildiler. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

        BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da, "Adana’nın Çukurova ilçesinde kırsal alanda başlayıp, ormana sirayet eden yangına müdahale eden bir yangın söndürme uçağımız, Seyhan Barajı’ndan su alımı yaparken henüz bilinmeyen bir nedenle kırıma uğramıştır. Çok şükür uçakta görevli iki pilotumuz sağ olarak kurtulmuştur. Yeşil Vatanımızı canı pahasına koruyan arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." paylaşımında bulundu.

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