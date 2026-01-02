Habertürk
        Son dakika: Yangında binadan atladı! | Son dakika haberleri

        Yangında binadan atladı!

        İstanbul Kadıköy'de 3 katlı metruk bir binada yangın çıktı. Bu sırada alevlerden kaçan bir kişi, pencereden atladı. Yaralanan kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 09:39 Güncelleme: 02.01.2026 - 09:39
        Kadıköy'de 3 katlı metruk binada yangın çıktı. Alevlerin tüm binayı sarması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre alevlerden kaçmak isteyen evsiz bir kişinin pencereden aşağıya atlayarak yaralandığı öğrenildi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

        ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

        Yangın, saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; evsiz kişilerin kaldığı 3 katlı metruk binada henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        PENCEREDEN ATLADI

        Polis ekipleri sokağı trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Binada kalan evsiz bir kişinin, alevlerden kaçmak için pencereden aşağıya atladığı öğrenildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Aşağıya atlayarak yaralanan kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, alevlerin bitişik binalara sıçramaması için yangına merdiven aracıyla müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın, itfaiye tarafından söndürülerek kontrol altına alındı. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

