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Eski aracıyla yardım ulaştırmaya çalışırken fotoğraflanan Azerbaycanlı Adıyaman'da

Eski aracıyla yardım ulaştırmaya çalışırken fotoğraflanan Azerbaycanlı Server Beşirli, büyük felaketin yaşandığı illerden Adıyaman'a geldi. Beşirli, kentteki yardım çalışmalarına katıldı

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AA
  • Son dakika: Eski aracıyla yardım ulaştırmaya çalışırken gündem olmuştu! Azerbaycanlı Server Adıyaman'da

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye göndermek için eski aracına yüklediği eşyalarla fotoğraflanan ve sosyal medyada paylaşıldıktan sonra birçok kişinin takdirini kazanan Azerbaycanlı Server Beşirli, Adıyaman'da yardım çalışmalarına katıldı.
  • Son dakika: Eski aracıyla yardım ulaştırmaya çalışırken gündem olmuştu! Azerbaycanlı Server Adıyaman'da

    AA'da yer alan habere göre Türkiye'deki depremlerin ardından yaralarının sarılması için Azerbaycan'dan Adıyaman'a gelen ekipler yoğun çaba sarf ediyor, yardım kampanyalarına destek oluyor.
  • Son dakika: Eski aracıyla yardım ulaştırmaya çalışırken gündem olmuştu! Azerbaycanlı Server Adıyaman'da

    Türkiye'ye yardımda bulunmak için çaba sarf edenlerden biri de Bakü yakınlarındaki Ceyranbatan kasabasında yaşayan 34 yaşındaki Server Beşirli.
  • Son dakika: Eski aracıyla yardım ulaştırmaya çalışırken gündem olmuştu! Azerbaycanlı Server Adıyaman'da

    Önce kendisi ve ailesine ait eşyaları yardım toplama merkezine ulaştıran Beşirli, sonrasında da arabasıyla kasabada dolaşarak yardım etmek isteyenlerin eşyalarını ilgili yere ulaştırdı.
  • Son dakika: Eski aracıyla yardım ulaştırmaya çalışırken gündem olmuştu! Azerbaycanlı Server Adıyaman'da

    Eski kırmızı arabasının üzerindeki yardım malzemeleriyle Bakü sokaklarında çekilen fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasıyla milyonların gönlünde taht kuran Beşirli, Adıyaman'daki yardım kampanyalarında da depremzedelerin yaralarının sarılmasına destek oluyor.

    Beşirli, AA muhabirine, kardeş ülke olarak gördükleri Türkiyedeki depremzedelere yardım ulaştırmak için çalışma yürüttüğünü söyledi.
  • Son dakika: Eski aracıyla yardım ulaştırmaya çalışırken gündem olmuştu! Azerbaycanlı Server Adıyaman'da

    Büyük yıkımın olduğu Adıyaman'da da yardım çalışmalarına katıldığını anlatan Beşirli, şunları kaydetti:

    "Burada insanlar çadırlarda yaşıyor. Elimizden gelen yardımı vermeye çalışıyoruz. Üç gündür buradayım ve yardımlara katıldım. Kardeş ülkeye yardım edilmesi gerekiyor. İlk gün giyim, yatak, battaniye ve ayakkabı temin ettim. Sonrasında erzak toplamaya çalıştım. İki millet bir devlet olarak bu acı Azerbaycanda çok hissediliyor. Yaşlısından çocuğuna birçok Azerbaycanlı burada yardım çalışmalarına katılıyor. Türkiye'nin acısını paylaşıyoruz."

 

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