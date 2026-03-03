Canlı
        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA | Yarın okullar tatil mi? 4 Mart Çarşamba okul var mı, yok mu, ders yapılacak mı?

        Yarın okullar tatil mi? 4 Mart Çarşamba okul var mı, ders yapılacak mı?

        Mart ayının gelişiyle birlikte yurdun doğusu soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına girdi. Meteoroloji verilerine göre birçok ilde kar yağışı ve buzlanma hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar tatili kararları, illerdeki hava şartlarına göre valilikler tarafından alınıyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde kar tatili için gözler valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, "Yarın okullar tatil mi? 4 Mart Çarşamba okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte 4 Mart Çarşamba okulların tatil edildiği iller...

        Giriş: 03.03.2026 - 19:23
        1

        Yarın okullar tatil mi, sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Özellikle kırsal bölgelerde ve yüksek kesimlerde taşımalı eğitim gören öğrenciler için daha erken tatil kararı alınabiliyor. 4 Mart Çarşamba günü okula gidecek olan öğrenci ve öğretmenler kar tatili için valiliklerden gelecek açıklamaları beklemeye başladı. Peki, Yarın okullar tatil mi? 4 Mart Çarşamba okul var mı, yok mu, ders yapılacak mı? İşte kar tatili olanlar yerler...

        2

        YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

        Valilikler, olumsuz hava koşullarının yaşandığı illerde okulların tatil edildiği duyuruyor. 4 Mart Çarşamba günü için kar tatili bazı illerden kar tatili haberi gelmeye başladı. İşte eğitime ara verilen iller.

        3

        ORDU

        Ordu'nun bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde yoğun kar yağışı ve yollarda buzlanma nedeniyle Akkuş, Gölköy ve Gürgentepe ilçelerinin tamamında eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

        Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşe giden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        4

        YARIN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu (G. Antep ve Kilis hariç) ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don, Marmara ile iç ve batı kesimlerde sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        UYARILAR

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

