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Yasa dışı bahis sitelerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 6 ay önce bir çalışma başlattı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre başlatılan çalışmada, emniyet güçleri yasa dışı bir şebekeyle karşılaştı

İKİ KUZEN TARAFINDAN YÖNETİLİYOR Yapılan 6 aylık teknik çalışmada, şebekenin iki kuzen Mertcan P. ve Hakkı P. kardeşler tarafından yönetildiği tespit edildi. Şebekenin para akışını takibe alan emniyet günleri önemli bilgilere ulaştı. Elde edilen bilgiler ve delillere göre, şebeke yasa dışı bahisteki paralarla, işsiz, ev hanımı ve öğrenci oldukları belirlenen kişiler adına banka, ödeme kuruluşları ve kripto para üzerinden hesaplar açtı. Ardından kurdukları paravan şirketler üzerinden para transferleri yaptı. Daha sonra ise suçtan elde edilen paraları Türkiye’de temsilciliği bulunmayan banka ve ödeme merkezlerine aktardı.

İŞLEM HACMİ 550 MİLYON Takibe alınan para akışında, iki kuzenin kurduğu otomotiv firması adı altında 6 ayda 100 milyon değerinde 15 lüks araç satın alındığı tespit edildi. Şüpheli kişi ve firma hesaplarının banka hesaplarında işlem hacminin 550 milyona yakın para olduğu belirlendi. Çalışmada şüphelilerin tek tek adresleri tespit edildi. Şüphelilerin elde ettikleri paralarla rezidanslarda lüks yaşam sürdükleri görüldü. Elde edilen delil ve bilgilerin ardından operasyon için bu sabah operasyon başlatıldı. İzmir merkezli İstanbul, Muğla, Adana, Karaman, Kütahya ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonla 35 kişi gözaltına alındı.