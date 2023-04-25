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Yasa dışı bahse ‘Kuzenler’ operasyonu! Milyonluk lüks araçlara el konuldu

İzmir merkezli 7 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve ‘Kuzenler’ adı verilen operasyonda 35 kişi gözaltına alındı. İki kuzen tarafından yönetilen şebekenin, bahis paralarını, farklı kişiler ve kurdukları paravan şirketler üzerinden elde ettikleri belirlendi. İki kuzenin kurdukları firmada 6 ay içinde 100 milyon değerinde 15 lüks araç aldıkları belirlendi. Zanlıların yasa dışı bahiste kazandıkları paralarla lüks bir hayat yaşadıkları ortaya çıktı

İşlem hacmi 550 milyon... Son dakika: Yasa dışı bahis operasyonunda
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Yasa dışı bahis sitelerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 6 ay önce bir çalışma başlattı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre başlatılan çalışmada, emniyet güçleri yasa dışı bir şebekeyle karşılaştı

İKİ KUZEN TARAFINDAN YÖNETİLİYOR

Yapılan 6 aylık teknik çalışmada, şebekenin iki kuzen Mertcan P. ve Hakkı P. kardeşler tarafından yönetildiği tespit edildi. Şebekenin para akışını takibe alan emniyet günleri önemli bilgilere ulaştı. Elde edilen bilgiler ve delillere göre, şebeke yasa dışı bahisteki paralarla, işsiz, ev hanımı ve öğrenci oldukları belirlenen kişiler adına banka, ödeme kuruluşları ve kripto para üzerinden hesaplar açtı. Ardından kurdukları paravan şirketler üzerinden para transferleri yaptı. Daha sonra ise suçtan elde edilen paraları Türkiye’de temsilciliği bulunmayan banka ve ödeme merkezlerine aktardı.

İŞLEM HACMİ 550 MİLYON

Takibe alınan para akışında, iki kuzenin kurduğu otomotiv firması adı altında 6 ayda 100 milyon değerinde 15 lüks araç satın alındığı tespit edildi. Şüpheli kişi ve firma hesaplarının banka hesaplarında işlem hacminin 550 milyona yakın para olduğu belirlendi. Çalışmada şüphelilerin tek tek adresleri tespit edildi. Şüphelilerin elde ettikleri paralarla rezidanslarda lüks yaşam sürdükleri görüldü. Elde edilen delil ve bilgilerin ardından operasyon için bu sabah operasyon başlatıldı. İzmir merkezli İstanbul, Muğla, Adana, Karaman, Kütahya ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonla 35 kişi gözaltına alındı.

LÜKS ARAÇLARA EL KONULDU

Yapılan aramalarda yasa dışı bahis şebekesi üyelerinin suçta kullandıkları çok sayıda dijital materyal, 60 adet pos cihazı, ruhsatsız 1 adet tüfek ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin firmalarının banka hesaplarına ve 15 adet lüks marka araca el konuldu.

İKİ KUZENİN LÜKS HAYATI

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yasa dışı bahis şebekesini yönettiği iddia edilen Mertcan P. ve Hakkı P.’nin yasa dışı bahisten kazandığı paralarla lüks hayat yaşadıkları ortaya çıktı. Olayla ilgili çok yönlü çalışmaya devam ediliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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