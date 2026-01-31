Mersin’de yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 47 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında son bir yıl içinde toplam 1 milyar 900 milyon TL’lik para transferi tespit edildi.

29 KİŞİ TUTUKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, şüphelilerden 29’u tutuklanırken, 14 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.