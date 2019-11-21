Türkiye Cumhuriyeti'nin 25'inci Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt 79 yaşında vefat etti.

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, sabah saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’ın eşi Filiz Büyükanıt da 18 Kasım'da yaşamını yitirmişti. Yoğun bakımda tedavisi süren Yaşar Büyükanıt da eşinin cenazesine katılamamıştı.

YAŞAR BÜYÜKANIT KİMDİR?

1959 yılında Erzincan Askerî Lisesi'nden, 1961 yılında da Kara Harp Okulu'ndan mezun olan Yaşar Büyükanıt, 1963 yılında Piyade Okulu'nu bitirdi.

1983-1986 yılları arasında Kuleli Askerî Lisesi Komutanlığı, 1986-1988 yılları arasında da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanlığı yapan Büyükanıt, 1992 yılında tümgeneral rütbesine rütbesine terfi etti. Bu rütbede Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği ve 3 yıl süreyle Kara Harp Okulu Komutanlığı görevlerini yürüttü.

1996 yılında korgeneral rütbesine terfi eden Yaşar Büyükanıt 2000 yılında orgeneral rütbesine terfi etti. 2004 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine, 31 Temmuz 2006 tarihinde de Genelkurmay Başkanlığı'na atanan Büyükanıt 30 Ağustos 2008 tarihinde emekli olmuştu.