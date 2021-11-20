Yaşlı karı koca evde ölü bulundu! Kahreden olay!

Adana'nın, Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi 3954 sokakta yürekleri yakan bir olay meydana geldi.
İddiaya göre, Adil (65) ve Elif (60) Genç çiftine yakınları telefon ile ulaşamadı.
POLİS OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI
İHA'da yer alan habere göre çiftin evine gelen yakınları yaşlı çifti ölü buldu.
Adil ve Elif çiftçinin yakınları gözyaşlarına boğulurken olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.
SOBA ZEHİRLENMESİ ÜZERİNDE DURULUYOR
Çiftin, evdeki sobanın tütmesi sonucu karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çiftin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Çiftin kesin ölüm nedeni otopsi raporunun ardından ortaya çıkacak.
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