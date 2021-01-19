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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamSON DAKİKA: Yatırımcıya 3.1 milyar pandemi faturası
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Pandemide kazandıran hisseler yatırımcıdan 3.1 milyar lira istiyor

Pandemide küçük yatırımcı akını ile hisse fiyatları artan bazı borsa şirketleri yüzde 100, 300 hatta bin 400 bedelli sermaye artırımına gitti. Son 1 yılda borsa şirketleri toplam 6.2 milyar liralık bedelli sermaye artırımı kararı alırken bu şirketler arasında halka açıklık oranı yüzde 90'ın üzerinde olanlar dikkat çekti. Böylece salgının başladığı Mart 2020'den bu yana hisse senedinden para kazanan yatırımcılar kazandıklarının 3.1 milyar lirasını şirketlere geri vermek zorunda kaldı. Rahim Ak'ın haberi

SON DAKİKA: Yatırımcıya 3.1 milyar pandemi faturası

Borsa İstanbul'da son 1 yılda tam 6.2 milyar liralık bedelli sermaye artırımı yapıldı. Normal şartlarda yeni bir yatırım yapacak olan veya kapasite artırımına gidecek olan şirketlerin başvurması gereken bedelli sermaye artırımı geniş anlamda şirketlerin ek bir finansmana ihtiyaç duyduklarında başvurdukları bir enstrüman. Şirkete yapılan yeni yatırımlar sonunda o şirketin fon ihtiyacı duyması durumu ve ihtiyaç duyulan bu fonun ortaklardan sağlanması şirketi bedelli sermaye artırımına doğru götürür. Yapılan bu işlem şirketin piyasa değerini tabii ki artırır. Ancak son 1 yılda Borsa İstanbul'da yapılan sermaye artırımlarının çok da bu amaca uygun yapıldığını söylemek zor. Belki kurdaki yükseliş nedeniyle azalan sermayenin artırılma gereksinimi veya faizdeki yükseliş nedeniyle banka kredisi kullanılmak istenmemesi bazı şirketler için geçerli olabilir.

HALKA AÇIKLIK ORANLARI YÜKSEK ŞİRKETLER

Ancak bazı şirketlerin halka açıklık oranlarının yüzde 80'in 90'ın üzerinde olması özellikle bu tip şirketlerin sermaye artırımlarını pek bu yüzden yapmadıklarını düşündürüyor. Halka açıklık oranı arttıkça bedelli sermaye artırımı aynı oranda küçük yatırımcının sırtına yükleniyor. Yani yüzde 90'ı halka açık olan şirkette artırılan sermayenin de yüzde 90'ını yatırımcı karşılıyor. Böylece şirket yönetiminin cebinden daha az para çıkacağı için kolaylıkla sermaye artırımı kararı alınabiliyor. Tabii ki artırılan sermayenin şirket yönetimi tarafından nasıl kullanıldığı büyük bir soru işareti olarak duruyor.

HİSSELERİ YÜKSELENLER AĞIRLIKTA

Diğer dikkat çeken nokta da pandemide yani Mart 2020'den bu yana hisse fiyatları çok fazla yükselen şirketlerin bedelli artırımına gitmiş olması. Salgın ile birlikte gelen küçük yatırımcı akını ile hisse fiyatları artan bazı borsa şirketleri yüzde 100, 300 hatta bin, bin 400 bedelli sermaye artırımına gitti. Son 1 yılda borsa şirketleri toplam 6.2 milyar liralık bedelli sermaye artırımı yapma kararı alan bu şirketlerin halka açıklık oranları dikkate alınarak yapılan hesaplamada bedelli sermaye artırımı yoluyla küçük yatırımcının cebinden 3.1 milyar lira çıkacağı anlaşıldı. Tabii eğer yatırımcı bedelli sermaye artırımına katılmaz ise yatırımcının bu şirketlerdeki payı daha da az olacak. Ancak en güçlü gerçek salgının başladığı Mart 2020'den bu yana genellikle küçük olan bu şirketlerde hisse senedinden para kazanan yatırımcılar kazandıklarının 3.1 milyar lirasını şirketlere geri vermek zorunda kalması.

6.2 MİLYAR LİRALIK SERMAYE ARTIRIMI KARARI ALINDI

ŞirketHalka Açıklık (%)Bedelli tarihiBedelli (%)Bedelli (Nominal TL)Yatırımcıya düşen pay(TL)
Adese93,0011.02.2020100,00126.000.000117.180.000
Afyon Çimento46,0016.04.2020300,00300.000.000138.000.000
Atlas100,0006.08.2020100,0030.000.00030.000.000
Bantaş56,0009.12.202025,0016.125.0009.030.000
Bursa Çimento29,0010.02.202070,1174.184.19221.513.416
Çemaş96,0028.01.2020100,00237.000.000227.520.000
Carrafoursa3,0024.11.202022,5723.529.412705.882
Dodğan Kelebek57,0013.01.202130,0880.930.23346.130.233
Döktaş6,0028.02.202073,5449.155.2002.949.312
Deniz Gayrimenkul24,0020.08.2020200,00100.000.00024.000.000
Etiler Gıda39,0028.08.2020223,8227.647.63010.782.576
Hedef Girişim78,0013.01.2021200,00140.000.000109.200.000
HUB Girişim84,0028.02.202050,0010.000.0008.400.000
IHLGM74,0019.10.202050,25334.461.113247.501.224
IHYAY74,0020.08.2020125,00250.000.000185.000.000
İnfo68,0024.11.2020195,8666.200.00045.016.000
İttifak Holding91,0027.10.2020284,00284.000.000258.440.000
İz Tarım48,0021.01.2020100,007.397.2503.550.680
Katmerciler67,0021.10.2020190,00142.500.00095.475.000
Kent Gıda0,5024.08.2020659,21191.022.339955.112
KLGYO47,0011.11.2020400,00496.000.000233.120.000
Türkiye Kalkınma Bankası0,9002.12.202088,24750.000.0006.750.000
Kuyumcukent95,0016.09.202083,7045.562.40443.284.283
Mega Polietilen45,0017.07.2020100,0013.221.4505.949.653
Merko Gıda89,0021.12.20201.000,0060.000.00053.400.000
Metro Yatırım95,0005.05.2020100,0021.000.00019.950.000
ODAŞ73,0021.01.2020103,57305.257.049222.837.646
Olmuksan7,0005.02.2020200,97165.000.00011.550.000
Oylum Sınai78,0028.02.2020100,0013.808.80010.770.864
Özbal Çelik45,0028.02.20201.446,4841.080.00018.486.000
Pera Gayrimenkul100,0018.01.202160,0053.460.00053.460.000
Penguen Gıda77,0021.07.2020214,75119.400.00091.938.000
Ral Yatırım37,0026.08.2020200,0042.000.00015.540.000
Saray Matbaacılık84,0001.06.2020100,0018.300.00015.372.000
Selçuk Gıda92,0025.08.2020100,0011.000.00010.120.000
Sekerbank48,0009.11.202060,62702.000.000336.960.000
Söktaş48,0010.06.202095,0038.114.00018.294.720
TSKB Gayrimenkul11,0018.08.202066,67200.000.00022.000.000
Trabzonspor49,0028.12.2020111,51263.609.369129.168.591
Uşak Seraamik87,0010.06.2020145,00145.000.000126.150.000
VKFYO45,0025.06.202050,0010.000.0004.500.000
VKGYO29,0021.04.2020100,00230.000.00066.700.000
Toplam6.233.965.440,693.097.651.191

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