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Yaz sıcağını ne zaman göreceğiz?

Türkiye'nin büyük bölümü haziran ayının ilk gününde de sağanak yağışın etkisi altındayken, sıcaklıkların tam olarak ne zaman artacağı merak konusu oldu. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel ise "Eskiler İstanbul'un yazı Haziran 15'ten önce başlamaz dermiş, bu yıl 20'sinde 25'inde de tam olarak başlamayabilir" ifadelerini kullandı. Öztel, haziran ayının bir doğal klima gibi çalışan poyraz ile geçeceğini kaydetti

Son dakika: Yaz sıcağını ne zaman göreceğiz?

Türkiye'de kuvvetli hava olayları yaşıyoruz, Avrupa'da yakın çevremize bakınca da İtalya'da son 50 yılın en büyük sellerini, İspanya'da yine tarihi bir kuraklık ve peş peşe sıcak hava dalgaları görüyoruz.

Akdeniz ülkeleri ile Kamerun, Sudan, Nijerya, Gana gibi pek çok Afrika ülkesi, Yemen ve Suudi Arabistan şaşırtıcı şiddette hava olayları yaşıyor.

2023 ilkbaharı (Mart ortasından itibaren) bugüne kadar yakın tarihte akıllara en fazla gelen iklim krizinin yaşandığı dönem oldu. Aslında biraz da Haziran'a uzanan günleriyle bu ilkbahar Türkiye'de de hızla sıcak yaz mevsimine dönmüyor. Bulunduğumuz yere bağlı elbette, kıyı Ege ve kıyı Akdeniz güneşin altında şimdiden 30°C'yi aşıyor.

Bugünün kuvvetli yağışları Ege'nin iç kesimlerinden Doğu Anadolu'ya uzanan geniş bir alanda sürüyor. Ankara'nın güney ve doğu ilçeleri akşam yaklaşırken yine yağmurlu olacak, yarın da benzer saatlerde başkentte (13-19 arası) yağmur geçişleri görülecek.

İstanbul'da poyraz ve bulutların çoğalması klima etkisi yaratarak gölgede hissedilen sıcaklığı 20°C civarında tutuyor. Bazen bu 20°C kimseye yetmiyor ve insan hızla tıpkı Akdeniz gibi hızla 30°C'ye tırmanmak istiyor. Tabii bu serinliği sevenlerin sayısı da az değil. Şimdiki tahminlerde ise 11-12 Haziran'a kadar İstanbul gün içinde 20-23°C aralığında kalarak parçalı bulutların arasından güneşlenecek. Fakat bu 11-12 günün içinde yağmur kaybolmuş durumda, yakında İstanbul'da yağmur beklenmiyor. Nisan ve Mayıs yağmurları ne oldu diye bakınca barajlardaki ortalama doluluk yüzde 47-48 seviyelerinde, gelecek iki hafta içinde de pek yağmurlu gün yok, belki haftaya çarşamba-perşembe birkaç saat yağabilir (şimdilik düşük olasılıkla).

Bu baraj doluluk oranlarının haziran başında yüzde 75 gibi seviyelerde olmasını isterdik, bu oran ortalama civarı olurdu.

Su havzalarında durum Bursa, Edirne, Çanakkale ve İzmir'de olumlu ilerledi. Bahar sağanağı toprakla buluşmaz akar gider denir ama son 2 buçuk ayda neredeyse her hafta bir miktar yağınca küçük büyük tüm barajlarda su seviyeleri yükseldi. Olağanüstü kuraklıktan çok kuvvetli kuraklık seviyesine "iyileştik" şeklinde yorum getirilebilir.

Eskiler İstanbul'un yazı Haziran 15'ten önce başlamaz dermiş, bu yıl 20'sinde 25'inde de tam olarak başlamayabilir (aranan hava koşulu 30°C gündüz, 23°C gece sıcaklığı gibi ise). İnsanlara istedikleri hava koşuluna güneyde ulaşabileceklerini söyleyince somurtuyorlar, bir yerden bir yere gitmek yaz mevsiminin tüm dinamikleriyle zorlaştığı için o yaz buraya gelecek deniyor. Bu Haziran bir doğal klima gibi çalışan poyraz ile geçecek görünüyor, Marmara'da yakın zamanda bir sıcak hava dalgası yaşamasak da güneş artık epey ısıtıyor.

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