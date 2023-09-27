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        Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA: Çanakkale'de düşen yıldırım orman yangınına yol açtı! Müdahale çalışmaları başladı! Çanakkale'de son durum nedir?

        Çanakkale'de yıldırım isabet eden ormanlık alanda yangın çıktı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde orman yangını çıktı. Yangının bölgeye düşen yıldırımdan kaynaklandığı belirtildi. Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 17:14 Güncelleme: 27.09.2023 - 17:16
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        Yıldırım orman yangınına yol açtı!
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yıldırım nedeniyle çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        AA'da yer alan habere göre Anafartalar İşletme Müdürlüğü Pazarlı Yangın Gözetleme Kulesi'nden, Cevizli köyü yakınındaki ormanlık alandan duman yükseldiği ihbarında bulunuldu.

        Bunun üzerine Çanakkale'de konuşlu 3 helikopter ile kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Yıldırım isabet etmesinden çıktığı belirlenen ve örtü şeklinde ilerleyen yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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        Öte yandan, Gelibolu'ya bağlı Fındıklı köyü Kömür Limanı mevkisinde yine yıldırımdan kaynaklı çıkan yangın, Anafartalar İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.

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        #son dakika
        #Çanakkale
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