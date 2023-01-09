Yılın ilk kar tatili haberleri gelmeye başladı!

Kar kalınlığı kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı. Van Büyükşehir Belediyesi, 600 personel ve 300 iş makinesi ile kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Ekipler, trafiğin aksamaması için kent merkezinde aralıksız çalışıyor. Van Valiliği de İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde taşıma kapsamındaki okulların bugün için tatil edildiğini duyurdu.

Taşıma dışı kapsamında kalan öğrenciler ise kar yağışının altında okula gitti.

ARTVİN'DE DE FLAŞ KARAR

AA'da yer alan habere göre Artvin'in Borçka ve Murgul ilçelerindeki bazı okullarda da, kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Borçka ilçesindeki Camili Yatılı Bölge Okulu ile Murgul ilçesindeki Damar köyünde eğitime bugün ara verildi.