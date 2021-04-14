Yine hastane magandaları! Acili birbirine kattılar 0:00 / 0:00

İHA

Sivas Numune Hastanesi'nde sağlık çalışanlarını saldırıp, olaya müdahale eden 6 güvenlik görelisini darbeden hasta yakını 9 kişi gözaltına alındı. Saldırganların hastaneyi birbirine kattığı dehşet anları kameraya yansıdı.

Numune Hastanesi'nde geçen gece meydana gelen olayda, Gümüşdere köyünde geçirdiği trafik kazası sonrası yaralanan Y.Ö.'nün yakınları A.Ü., G.Ö. M.Ö., A.Ö., V.Ö., İ.Ü., Ş.B., M.Ö. ve S.Ö., hastalarıyla ilgilenilmediği gerekçesi ile sağlık çalışanlarına saldırıp tıbbi cihazlara zarar verdi.

Şahıslar daha sonra olaya müdahale eden 6 güvenlik görevlisini darbetti. Olaya karışan 9 hasta yakını gözaltına alındı.

Sivas Valisi Salih Ayhan ve Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan hastaneye giderek bilgi aldı.

ÜST ARAMASINDA BIÇAK ELE GEÇİRİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek olan 9 şüpheliye birde pandemi kurallarını ihlal ettikleri gerekçesi para cezası uygulandı. Şüphelilere sosyal mesafe kuralına uymadıkları için kişi başı 427'şer TL’den toplam 3 bin 843 TL, maske takmadıkları için 900 TL 'den 8 bin 100 TL olmak üzere toplamda 13 bin 410 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan hastaneye iki araçla gelen 2'si kadın 9 şüpheliye bazı trafik kurallarını ihlalden 1 bin 467 lira trafik cezası uygulanarak, her 2 araç da trafikten men edildi. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada taşınması yasak olan bıçak ele geçirildi.

ÖZ SAĞLIK-İŞ SENDİKASI BAŞKANI SERT'TEN TEPKİ

AA'nın haberine göre, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Sivas Numune Hastanesi Acil Servisinde görev yapan sağlık çalışanları ile güvenlik görevlilerine yönelik şiddeti kınadı. Sert, yazılı açıklamasında, sağlıkta şiddete karşı acil tedbir alınması gerektiğini, aksi takdirde hastanelerin ve sağlık çalışanlarının her an tehdit altında olduğunu belirtti.

Sağlıkta şiddetin salgın sürecinde olduğu gibi ramazanda da devam ettiğini ifade eden Sert, "İftar öncesi yaşanan bu terör karşısında artık etkili tedbirlerin bir an önce alınması gereğini yeniden hatırlatıyoruz. Sağlıkçıların canına kasteden bu davranış karşısında etkili yaptırımlar gelmediği sürece bu olayların önüne geçmek mümkün olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yeniden zirve yaptığı bu dönemde, sağlık çalışanlarının oldukça zor şartlarda görev yaptığına işaret eden Sert, sendika olarak Sivas'taki şiddet olayına ilişkin hukuki sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.