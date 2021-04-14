Yine hastane magandaları! Acili birbirine kattılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaMAGANDALAR... Son dakika: Acil servisi birbirine kattılar!
ABONE OL

Yine hastane magandaları! Acili birbirine katan hasta yakınlarına ceza

Pandemi döneminde canla başla çalışan sağlık personeline yönelik şiddet olaylarına bir yenisi Sivas'tan eklendi. Numune Hastanesi'nde önce sağlık çalışanlarına saldırıp, tıbbi cihazlara zarar veren hasta yakınları daha sonra olaya müdahale eden 6 güvenlik görevlisini darbetti. Hastaneyi birbirine katan ikisi kadın 9 kişi olayın ardından gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında bıçak ele geçirildi

MAGANDALAR... Son dakika: Acil servisi birbirine kattılar!
Yine hastane magandaları! Acili birbirine kattılar
0:00 / 0:00
İHA

Sivas Numune Hastanesi'nde sağlık çalışanlarını saldırıp, olaya müdahale eden 6 güvenlik görelisini darbeden hasta yakını 9 kişi gözaltına alındı. Saldırganların hastaneyi birbirine kattığı dehşet anları kameraya yansıdı.

Numune Hastanesi'nde geçen gece meydana gelen olayda, Gümüşdere köyünde geçirdiği trafik kazası sonrası yaralanan Y.Ö.'nün yakınları A.Ü., G.Ö. M.Ö., A.Ö., V.Ö., İ.Ü., Ş.B., M.Ö. ve S.Ö., hastalarıyla ilgilenilmediği gerekçesi ile sağlık çalışanlarına saldırıp tıbbi cihazlara zarar verdi.

Şahıslar daha sonra olaya müdahale eden 6 güvenlik görevlisini darbetti. Olaya karışan 9 hasta yakını gözaltına alındı.

Sivas Valisi Salih Ayhan ve Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan hastaneye giderek bilgi aldı.

ÜST ARAMASINDA BIÇAK ELE GEÇİRİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek olan 9 şüpheliye birde pandemi kurallarını ihlal ettikleri gerekçesi para cezası uygulandı. Şüphelilere sosyal mesafe kuralına uymadıkları için kişi başı 427'şer TL’den toplam 3 bin 843 TL, maske takmadıkları için 900 TL 'den 8 bin 100 TL olmak üzere toplamda 13 bin 410 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan hastaneye iki araçla gelen 2'si kadın 9 şüpheliye bazı trafik kurallarını ihlalden 1 bin 467 lira trafik cezası uygulanarak, her 2 araç da trafikten men edildi. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada taşınması yasak olan bıçak ele geçirildi.

ÖZ SAĞLIK-İŞ SENDİKASI BAŞKANI SERT'TEN TEPKİ

AA'nın haberine göre, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Sivas Numune Hastanesi Acil Servisinde görev yapan sağlık çalışanları ile güvenlik görevlilerine yönelik şiddeti kınadı. Sert, yazılı açıklamasında, sağlıkta şiddete karşı acil tedbir alınması gerektiğini, aksi takdirde hastanelerin ve sağlık çalışanlarının her an tehdit altında olduğunu belirtti.

Sağlıkta şiddetin salgın sürecinde olduğu gibi ramazanda da devam ettiğini ifade eden Sert, "İftar öncesi yaşanan bu terör karşısında artık etkili tedbirlerin bir an önce alınması gereğini yeniden hatırlatıyoruz. Sağlıkçıların canına kasteden bu davranış karşısında etkili yaptırımlar gelmediği sürece bu olayların önüne geçmek mümkün olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yeniden zirve yaptığı bu dönemde, sağlık çalışanlarının oldukça zor şartlarda görev yaptığına işaret eden Sert, sendika olarak Sivas'taki şiddet olayına ilişkin hukuki sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

NARKOZ ETKİSİ! Son dakika: Adana'da bir kadın kürtaj için gittiği hastanede çocuklarını unuttu
GÜNDEMKürtaj için gitti çocuklarını unuttu!
Son dakika haberi Bursa'daki TIR faciasında 22 yıla kadar hapis istemi!
GÜNDEMBursa'daki TIR faciasında 22 yıla kadar hapis istemi!
Ramazan gıda yardımı başvuru nasıl yapılır? 2021 Ramazan erzak yardımı yapan kurumlar nelerdir?
GÜNDEMRamazan gıda yardımı başvuru nasıl yapılır?
Oruç tutmanın faydaları nelerdir? Orucun mucizevi faydaları
GÜNDEMOruç tutmanın faydaları nelerdir?
Berberler ve kuaförlerle ilgili flaş karar! Berberler ve kuaförler Ramazan'da açık mı, kapandı mı? İşte saatle
GÜNDEMBerberler ve kuaförlerle ilgili flaş karar!
Hızlı tren seferleri devam edecek mi? SON DAKİKA: Beklenen yanıt geldi
GÜNDEMHızlı tren seferleri devam edecek mi?
Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması
GÜNDEMAkşener'den Cumhur İttifakı açıklaması
Kreşler ve anaokulu kapatıldı mı? MEB'den kreşler ve anaokulu açıklaması
GÜNDEMKreşler ve anaokulu kapatıldı mı?
Son dakika: Cinsel istismardan yargılanan Tuma Çelik beraat etti
GÜNDEMCinsel istismardan yargılanan Tuma Çelik beraat etti
SON DAKİKA: Pakistanlı boynundan bıçaklandı
GÜNDEMPakistanlı boynundan bıçaklandı