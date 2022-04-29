Yine kanımız dondu! Karısına ve oğluna kurşun yağdırdı 0:00 / 0:00

AA

Son dakika... İlçeye bağlı Çerçioğlu köyünde yaşayan Ayşe S. (48) ile eşi Ö.S. (51) arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmanın büyümesi üzerine, Ö.S. tabancayla eşi ve oğlu Mehmet S'ye (20) ateş etti.

AA'da yer alan habere göre, silah seslerini duyan köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ayşe S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

HER YERDE ARANIYOR

Ağır yaralanan Mehmet S. ise ambulansla kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olay sonrası kaçan Ö.S'yi yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı.