Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Tayvanlıları taşıyan bir tur otobüsünde çıkan yangın, son anda büyümeden önlendi.

AA'nın haberine göre, Antalya'dan Safranbolu'ya gelen K.K. idaresindeki tur otobüsü, ilçe girişinde motor kısmından yanmaya başladı. Diğer sürücülerin ve tesadüfen olay yerinden geçen Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Kökçü'nün uyarısıyla yangını fark eden sürücü, bir akaryakıt istasyonunun önünde durdu.

Kökçü'nün kontrolünde 35 Tayvanlı turist, 2 rehber ve şoför tahliye edildikten sonra yangın tüpleriyle müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü. Vatandaşların ve benzinlik çalışanlarının yangın tüpleri ile hızlıca müdahale ettiği yangında tur otobüsü alev topuna dönmekten son anda kurtulurken, olay yerine çağrılan Safranbolu itfaiyesi ekipleri de otobüste soğutma çalışmaları yaptı.

Cep telefonlarıyla otobüsü görüntülemeye çalışan Tayvanlı turistler, daha sonra başka bir araçla ilçedeki otellerine gönderildi. Polis, otobüsün motor kısmında hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

İHA'nın haberine göre, otobüs şoförü K.K., seyir halinde iken otobüsün arka kısmından alevlerin çıktığını ve sürücülerin kendilerini uyardığını söyleyerek müdahale ettiklerini olayı ucuz atlattıklarını söyledi. Bir görü tanığı ise, önünde seyreden tur otobüsünün alevler çıktığını fark ettiğini, korna çalarak otobüsü durdurarak benzinlikten aldıkları yangın tüpleri ile alevler büyümeden yangına müdahale ettiklerini kaydetti.