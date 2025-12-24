Diyarbakır’da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Bağlar ilçesi Mevlana Halit Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen ismi öğrenilemeyen kadına motosiklet çarptı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çarpma nedeni ile hem yaya hem de motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME

Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.