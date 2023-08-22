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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Yozgat'ta freni patlayan kamyon 8 aracı biçti! 3 yaralı

        Yozgat'ta freni patlayan kamyon 8 aracı biçti! 3 yaralı

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde freni patlayarak kontrolden çıkan bir kamyon 8 araca çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 11:45
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        Kamyon 8 aracı biçti! 3 yaralı
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        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde freni patlayan kamyonun park halindeki ve trafik ışıklarında bekleyen 8 araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Ayanoğlu Mahallesi Nato Yolu Hastane Kavşağında freni patlayan İ.K. yönetimindeki kamyon, park halindeki ve trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarparak durabildi.

        Kazada kamyon şoförü ile DE 717 VB yabancı plakalı otomobildeki S.K. ve T.Ü. yaralandı.

        Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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        Kazada kamyon ve 8 araçta hasar oluştu.

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