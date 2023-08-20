Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Hava Durumu HAVA DURUMU | Son dakika: Yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve sağanak bir arada! 20 Ağustos bugün hava durumu İstanbul, Ankara ve İzmir

        Yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve sağanak bir arada!

        Meteoroloji'den yapılan açıklamada bugün ülkemizin birçok bölgesinde yüksek sıcaklıkların devam edeceği, Marmara'da şiddetli rüzgarın etkili olacağı ve 3 bölgede sağanak yağış görüleceği kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2023 - 09:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve sağanak bir arada!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının iç kesimleri ile Antalya’nın batısının iç kesimleri ve Muğla’nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        YÜKSEK SICAKLIKLAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

        Açıklamaya göre sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        REKLAM

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 32°

        Ankara

        Güneşli 37°

        İzmir

        Güneşli 35°

        Antalya

        Güneşli 32°

        Trabzon

        Güneşli 28°

        Bursa

        Güneşli 31°

        Adana

        Güneşli 36°

        Diyarbakır

        Güneşli 42°

        Gaziantep

        Güneşli 39°

        Ağrı

        Güneşli 31°

        KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

        Rüzgarın ise, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

        #son dakika
        #hava durumu
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kadınlar 10 dakikada dengeyi sağlayıp, pedal çevirmeye başlıyor
        Kadınlar 10 dakikada dengeyi sağlayıp, pedal çevirmeye başlıyor
        Brusella: Çiğ et ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinden bulaşıyor
        Brusella: Çiğ et ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinden bulaşıyor
        İsrail'de protestoların 33. haftası!
        İsrail'de protestoların 33. haftası!
        "Böyle hakem faciası görmedim"
        "Böyle hakem faciası görmedim"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Hasta yakınlarının darp ettiği doktor ağır yaralandı
        Hasta yakınlarının darp ettiği doktor ağır yaralandı
        Merkez'den TL mevduata teşvik, KKM payına sınırlama
        Merkez'den TL mevduata teşvik, KKM payına sınırlama
        "Şarkıcı olmam için ablam gazladı"
        "Şarkıcı olmam için ablam gazladı"
        Icardi fırtınası!
        Icardi fırtınası!
        Yengeler yarışıyor
        Yengeler yarışıyor
        2023 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
        2023 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
        Galatasaray'da büyük sürpriz!
        Galatasaray'da büyük sürpriz!
        Bahçeli'den Kıbrıs ve ABD mesajı
        Bahçeli'den Kıbrıs ve ABD mesajı
        Bu pozisyonlar çok tartışıldı!
        Bu pozisyonlar çok tartışıldı!
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        Çankırı'da heyecan verici keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        Çankırı'da heyecan verici keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        ‘Bu Sabah’, pazartesi yeni sezonuna başlayacak
        ‘Bu Sabah’, pazartesi yeni sezonuna başlayacak
        ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, pazartesi günü başlıyor
        ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, pazartesi günü başlıyor
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro