hava durumu

Yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve sağanak bir arada!
Meteoroloji'den yapılan açıklamada bugün ülkemizin birçok bölgesinde yüksek sıcaklıkların devam edeceği, Marmara'da şiddetli rüzgarın etkili olacağı ve 3 bölgede sağanak yağış görüleceği kaydedildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının iç kesimleri ile Antalya’nın batısının iç kesimleri ve Muğla’nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
YÜKSEK SICAKLIKLAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
Açıklamaya göre sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT
Rüzgarın ise, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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